۲ طرح آب و فاضلاب و ۱۰ طرح زیرساختی برق استان آذربایجان شرقی توسط معاون اجرایی رئیس جمهور افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -در سومین روز سفر محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی، امروز پنجشنبه (۲۳ مهرماه) پروژه‌های صنعت آب و برق با اعتبار ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

آبرسانی به ۱۵۰ روستای استان

طرح آبرسانی به ۱۵۰ روستای استان توسط شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اجرا شده است. این طرح شامل حفر و تجهیز ۲۵ حلقه چاه با مجموع آبدهی ۱۰۵ لیتر در ثانیه، احداث ۱۹ مخزن با ظرفیت مجموع ۹ هزار و ۳۰۰ مترمکعب، اجرای ۱۶۵ کیلومتر خطوط انتقال و ۱۳۷ کیلومتر شبکه آبرسانی، اصلاح ۱۲ کیلومتر خط انتقال و احداث ۶ ایستگاه پمپاژ بین‌راهی است.

عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در شهرستان‌های چاراویماق، اهر، کلیبر، خداآفرین، هوراند و میانه اجرا شده است. اعتبار آن از محل اعتبارات ملی و استانی، منابع داخلی و مشارکت خیرین تأمین شده و میزان اعتبار هزینه‌شده برای آن ۶۶۵ میلیارد تومان است.

با بهره‌برداری از این طرح ، آب پایدار ۱۵۰ روستای محروم استان با ۱۰ هزار و ۴۲۷ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۳۶ هزار و ۷۴۵ نفر تأمین می‌شود.

تصفیه‌خانه فاضلاب آذرشهر

طرح تصفیه‌خانه فاضلاب آذرشهر و شبکه انتقال و جمع‌آوری نیز توسط شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی اجرا شده است.

این تصفیه‌خانه با ظرفیت تصفیه ۸ هزار و ۱۰۰ مترمکعب فاضلاب در شبانه‌روز احداث شده و جمعیتی بالغ بر ۸۴ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

عملیات اجرایی طرح از سال ۱۳۹۴ در شهرستان آذرشهر آغاز شده و اعتبار آن از محل اعتبارات ملی تأمین شده است. میزان اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح یک هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

حفاظت از منابع آب، کاهش آلودگی، بازچرخانی آب، پیشگیری از بیماری‌ها، ارتقای سلامت آب، توسعه پایدار، پاسخگویی به مطالبات و افزایش رضایتمندی مردم شهرستان از مهم‌ترین دستاورد‌های این طرح است.

بهره‌برداری از ۱۰ طرح زیرساختی برق

۱۰ طرح زیرساختی برق استان نیز توسط شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان شرقی اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

این طرح‌ها شامل احداث خط دو مداره کابلی ۲۳۰ کیلوولت برای تغذیه پست GIS مرکزی تبریز از طریق تونل انرژی، بخش ۲۳۰ کیلوولت پست GIS مرکزی تبریز و هشت پروژه خط و پست است.

عملیات اجرایی خط دو مداره ۲۳۰ کیلوولت از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و برای اجرای آن ۴ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است. بخش ۲۳۰ کیلوولت پست GIS مرکزی تبریز نیز از سال ۱۴۰۰ در دست اجرا بوده و اعتبار هزینه‌شده آن ۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

هشت طرح خط و پست نیز از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و شامل خط کابلی ۱۳۲ کیلوولت گلستان ـ روشنایی، پست ۲۳۰/۲۰ کیلوولت نصر، پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی شهید سلیمی، پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی میانه، افزایش ظرفیت پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت مرند و توسعه فیدر‌های ۲۰ کیلوولت پست‌های هوایی شهرک صنعتی آخولا و کشکسرای مرند است.

این طرح ها در سطوح ۲۳۰، ۱۳۲، ۶۳ و ۲۰ کیلوولت اجرا شده و اعتبار آنها از محل اعتبارات دولتی و منابع داخلی تأمین شده است. مجموع اعتبار هزینه‌شده برای ۱۰ طرح برق استان ۱۱ هزار و ۹۵ میلیارد تومان اعلام شده و اجرای آنها برای ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

افزایش قابلیت اطمینان تأمین برق مرکز شهر تبریز و شهرستان‌های تابعه، تأمین دیماند و برق مورد نیاز شهرک‌های صنعتی از مهم‌ترین اهداف و دستاورد‌های این طرح ها است.