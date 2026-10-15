در مراسم پایانی شانزدهمین دوره جوایز ایسفا برگزیدگان ۹ رشته این رویداد معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی جوایز ایسفا، همزمان با مراسم پایانی شانزدهمین دوره جوایز ایسفا در روز ۲۲ مهر، برگزیدگان ۹ رشته اعلام شدند.

اسامی برندگان به ترتیب زیر اعلام شده است:

تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم: فاطمه مختاری و فرنوش صمدی برای فیلم «نترس»

دیپلم افتخار بهترین کارگردانی: بهمن ارک و بهرام ارک برای فیلم «خداحافظ آشغال»

دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه: امید میرزایی برای فیلم «نترس»

دیپلم افتخار بازیگری: نیلی شبقره برای فیلم «دقایق تنهایی نیلی»

دیپلم افتخار بهترین فیلمبرداری: ادیب سبحانی برای فیلم «یالها»

دیپلم افتخار بهترین تدوین: عماد خدابخش برای فیلم «شکلات تلخ»

دیپلم افتخار بهترین صدا: حسن سلمانی (صدابردار) و امیرحسین قاسمی(صداگذار) برای فیلم «خداحافظ آشغال»

دیپلم افتخار بهترین طراحی صحنه یا طراحی لباس: محدث یوسفی برای فیلم خداحافظ آشغال

دیپلم افتخار بهترین موسیقی تالیفی: مونا مطبوع ریاحی و مانو مایر برای فیلم یویو

نشان ایسفا در این مراسم به همایون پایور اهدا شد.

شانزدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (جوایز ایسفا) به دبیری پویا نبی با شناخت برگزیدگان پایان یافت.

برچسب ها: جشنواره ایسفا ، فیلم کوتاه
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