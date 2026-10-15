باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - روح‌الله سعیدی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به روند اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌های استان گفت: سطح برنامه ابلاغی این طرح از ۳۲ هزار هکتار در سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲ به ۷۰ هزار هکتار در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ افزایش یافته و این سطح برای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تأمین ادوات کشاورزی، توزیع کود و بذر، توسعه کشت مستقیم و برگزاری دوره‌های آموزشی، از مهم‌ترین اقدامات حمایتی برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در اراضی دیم استان است.

سعیدی با اشاره به حمایت از مکانیزاسیون کشاورزی بیان کرد: طی سال‌های زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲ و ۱۴۰۲–۱۴۰۳، در مجموع ۱۳۰ دستگاه ادوات کشاورزی در قالب این طرح به استان وارد شده است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی برای انتقال دانش فنی به کشاورزان خبر داد و گفت: در چهار سال زراعی مورد بررسی، دوره‌های آموزشی متعددی با هدف ارتقای مهارت بهره‌برداران و ترویج روش‌های نوین کشت برگزار شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: استفاده از بذر مناسب، مدیریت اصولی نهاده‌ها، توسعه کشت مکانیزه و اجرای توصیه‌های کارشناسی، از عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری دیمزار‌ها و تقویت تولید پایدار محصولات کشاورزی است.