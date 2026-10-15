باشگاه خبرنگاران جوان - سفر‌های زیارتی عتبات عالیات در قالب بسته‌های متنوع زمینی و هوایی برقرار است و متقاضیان می‌توانند متناسب با شرایط خود، برای این سفر‌ها در سامانه عتبات به نشانی atabatorg.haj.ir ثبت‌نام کنند.

بسته‌های زیارتی شامل سفر‌های هفت‌روزه، ۹ روزه، عبوری دو روزه و سایر گزینه‌های پیش‌بینی‌شده است که از طریق سامانه عتبات در دسترس متقاضیان قرار دارد.

در آستانه سالروز ولادت حضرت زینب (س)، جمعی از زائران ایرانی حاضر در عتبات عالیات در کربلای معلی و نجف اشرف به زیارت مشغول‌اند و شمار این زائران طی دو روز آینده در مجموع به حدود ۸ هزار نفر خواهد رسید.

سفر‌های زیارتی عتبات عالیات با بسته‌ها و خدمات متنوع در حال انجام است و متقاضیان می‌توانند از خدمات کاروان‌های تحت نظارت سازمان حج و زیارت بهره‌مند شوند.

در همین راستا، به متقاضیان توصیه می‌شود از سفر با کاروان‌های غیرمجاز اکیداً خودداری کنند و با انتخاب کاروان‌های تحت نظارت سازمان حج و زیارت، از خدمات پیش‌بینی‌شده، از جمله پوشش بیمه‌ای و الزامات مرتبط با امنیت سفر، بهره‌مند شوند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حاج