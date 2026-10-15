باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سیل شدید در استانبول ترکیه + فیلم

بر اثر سیل شدید در استانبول ترکیه، خیابان‌ها زیر آب رفتند و خودرو‌ها در آب گرفتار شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش شدید و سیل‌آسای باران در استانبول ترکیه، موجب آب‌گرفتگی گسترده خیابان‌ها، منازل، مراکز تجاری و ایستگاه‌های مترو شد و زندگی روزمره شهروندان را مختل کرد.

 

مطالب مرتبط
سیل شدید در استانبول ترکیه + فیلم
young journalists club

تلفات سیل نپال و چین از هزار نفر فراتر رفت + فیلم

سیل شدید در استانبول ترکیه + فیلم
young journalists club

کار‌هایی که نباید در هنگام وقوع سیل انجام دهید + فیلم

سیل شدید در استانبول ترکیه + فیلم
young journalists club

آبگرفتگی خیابان‌ها در پایتخت تایلند به دلیل بارش سنگین باران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تأکید مردم بر نقش همدلی و همراهی در ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمن + فیلم
۲۹۴

تأکید مردم بر نقش همدلی و همراهی در ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمن + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
آغاز برداشت چغندرقند در شهرستان اسدآباد + فیلم
۲۵۱

آغاز برداشت چغندرقند در شهرستان اسدآباد + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
هدیه تولد به یاد تیارا؛ دو زندانی در آستانه بازگشت به خانه + فیلم
۹۴

هدیه تولد به یاد تیارا؛ دو زندانی در آستانه بازگشت به خانه + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
سیل شدید در استانبول ترکیه + فیلم
۹۳

سیل شدید در استانبول ترکیه + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha