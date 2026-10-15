مشاور رئیس مجلس در حاشیه اکسپو شیراز، با تأکید بر لزوم تغییر سازوکارهای اداری در شرایط خاص کشور، از تدوین گزارش موانع تولید برای ارائه به رئیس مجلس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسن شجاعی مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه «اکسپو ۲۰۲۶» در شیراز، با اشاره به اهداف حضور خود در این نمایشگاه اظهار کرد: در جریان بازدید از نمایشگاه، با تعدادی از تولیدکنندگان و تجار گفت‌و‌گو کردم تا از نزدیک با موانع و مشکلات واقعی پیش روی فعالان اقتصادی آشنا شوم.

او افزود: هدف از این بازدید، شناسایی دقیق مشکلات تولیدکنندگان و تجار و تهیه گزارشی از موانع موجود برای ارائه به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی است تا بتوان زمینه پیگیری و رفع این مشکلات را فراهم کرد.

شجاعی با اشاره به شرایط خاص کشور تصریح کرد: در شرایط جنگی، قوانین و سازوکار‌های عادی ممکن است پاسخگوی نیاز‌های کشور نباشد؛ ازاین‌رو، تشکیل اتاق جنگ اقتصادی و پیش‌بینی تسهیلات و امکانات ویژه برای تولیدکنندگان و تجار ضروری است. در همین راستا، تلاش می‌کنیم مشکلات و نیاز‌های فعالان اقتصادی را احصا کرده و برای تصمیم‌گیری در اختیار مسئولان کشور قرار دهیم.

ضرورت حمایت از معیشت مردم و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور تا پایان سال، با اشاره به دشواری‌های پیش رو، از جمله مشکلات حوزه سوخت و انرژی، اظهار کرد: شرایط پیش رو دشوار است، اما آنچه دشمنان به دنبال تحقق آن بودند، محقق نشده است. این موضوع را می‌توان نشانه‌ای از ایستادگی مردم و تلاش مسئولان دانست.

او با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل کشور و مشکلات معیشتی مردم گفت: مردم با مشکلاتی از جمله گرانی و دشواری‌های معیشتی مواجه هستند و مسئولان باید در کنار سایر اولویت‌های کشور، تمام تلاش خود را برای کاهش این مشکلات به کار گیرند.

شجاعی ادامه داد: از یک سو، ایستادگی در برابر دشمنان و از سوی دیگر، رسیدگی به مطالبات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی، دو موضوع مهمی است که باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

او خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، لازم است تا حد امکان، فرایند‌های اقتصادی تسهیل و موانع پیش روی فعالیت‌های تولیدی و تجاری برطرف شود تا فشار‌های اقتصادی بر مردم کاهش یابد.

نمایشگاه‌های بین‌المللی؛ فرصتی برای معرفی واقعیت ایران

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: تصویری که دشمنان از ایران در عرصه جهانی ارائه می‌کنند، با واقعیت‌های موجود در کشور انطباق ندارد.

او افزود: حضور فیزیکی مهمانان و فعالان اقتصادی خارجی در ایران می‌تواند به اصلاح این ذهنیت کمک کند. برخی مسئولان سیاسی خارجی نیز پس از حضور در ایران عنوان کرده‌اند که پیش از سفر، تصور می‌کردند با کشوری جنگ‌زده و شهری آشفته مواجه خواهند شد، اما در عمل با شهری زنده، منظم و مردمی فعال روبه‌رو شده‌اند.

شجاعی اظهار کرد: به نظر می‌رسد تجار و فعالان اقتصادی بین‌المللی نیز ممکن است چنین تصوری از ایران داشته باشند؛ ازاین‌رو، حضور آنان در نمایشگاه‌ها و بازدید مستقیم از ظرفیت‌های کشور می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر با واقعیت‌های ایران و توانمندی‌های اقتصادی آن را فراهم کند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی بتواند به معرفی ظرفیت‌های تولیدی و تجاری ایران، تقویت ارتباطات اقتصادی بین‌المللی و نمایش پویایی فعالیت‌های اقتصادی کشور کمک کند.