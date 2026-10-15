باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور طرح آبرسانی به ۱۵۰ روستای آذربایجان شرقی افتتاح شد. مشخصات فنی این طرح شامل حفر و تجهیز ۲۵ حلقه چاه با مجموع آبدهی ۱۵۴ لیتر در ثانیه، احداث ۱۹ باب مخزن با مجموع ظرفیت ۹۸۳۰ مترمکعب، اجرای ۱۶۵ کیلومتر خطوط انتقال آبرسانی، اجرای ۱۳۷ کیلومتر شبکه آبرسانی، اصلاح خط انتقال آب به طول ۱۲ کیلومتر، اجرای ۶ باب ایستگاه پمپاژ بین راهی است.



شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی عملیات اجرایی این طرح را در سال ۱۳۹۸ از محل اعتبارات ملی، استانی، منابع داخلی و خیرین آغاز کرد و این طرح شهرستان‌های مختلف استان (چاراویماق، اهر، کلیبر، خداآفرین، هوراند و میانه) را در بر می‌گیرد.

میزان اعتبار هزینه شده برای این طرح ۶۶۵ میلیارد تومان می‌باشد و با افتتاح آن آب پایدار برای ۱۵۰ روستای محروم آذربایجان شرقی با تعداد ۱۰۴۲۷ خانوار و جمعیت ۳۶۷۴۵ نفر تامین می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما