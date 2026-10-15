باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حدود هزار آزمون ترازو در شش ماه، بررسی ۱۰۵ باسکول سنگین و تأیید استاندارد برای ۴۲ تا ۴۳ جایگاه CNG؛ آمار‌هایی که نشان می‌دهد نظارت بر صحت معاملات، تجهیزات حساس و ایمنی شهروندان در لرستان همچنان یکی از محور‌های مهم فعالیت اداره‌کل استاندارد است. اما ماجرا فقط به ترازو و جایگاه سوخت ختم نمی‌شود؛ از وزن واقعی محصولات لبنی تا ایمنی آسانسور‌ها و تجهیزات پارک‌ها، استاندارد با بخش‌های مختلف زندگی روزمره مردم گره خورده است.

هزار آزمون ترازو در شش ماه؛ آیا حق خریداران در معاملات حفظ می‌شود؟

نظارت بر ابزار‌های توزین، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های اداره‌کل استاندارد لرستان است؛ مأموریتی که مستقیماً با حقوق اقتصادی مردم، شفافیت معاملات و جلوگیری از کم‌فروشی ارتباط دارد.

مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به اهمیت کنترل تجهیزات اندازه‌گیری اعلام کرد که در شش ماه نخست سال، حدود هزار مورد بررسی و آزمون ترازو در استان انجام شده است؛ آماری که اهمیت پایش مستمر ابزار‌های توزین در واحد‌های صنفی و مراکز تجاری را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این میان، ترازو‌های مورد استفاده در طلافروشی‌ها نیز در برنامه نظارت‌های دوره‌ای قرار دارند. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، روند کنترل و ارزیابی این تجهیزات در استان ادامه داشته و شهرستان کوهدشت نیز در زمان انجام این گفت‌و‌گو، در برنامه بررسی‌های دوره‌ای قرار گرفته بود.

مدیر کل استاندارد لرستان بیان کرد: صحت عملکرد ترازوها، به‌ویژه در معاملاتی که ارزش اقتصادی بالایی دارند، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. هرگونه خطا در اندازه‌گیری وزن می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف میان خریدار و فروشنده شود و حقوق یکی از طرفین معامله را تحت تأثیر قرار دهد.

به همین دلیل، آزمون و کالیبراسیون تجهیزات توزین و اطمینان از عملکرد صحیح آنها، صرفاً یک اقدام فنی و اداری نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد اعتماد در بازار به شمار می‌رود.

۱۰۵ باسکول سنگین زیر ذره‌بین استاندارد

وی افزود: نظارت بر ابزار‌های توزین به ترازو‌های واحد‌های صنفی محدود نمی‌شود. باسکول‌های سنگین نیز به دلیل نقش مهمی که در وزن‌کشی محموله‌ها، کالا‌ها و خودرو‌های سنگین دارند، از دیگر تجهیزات مورد توجه بازرسان استاندارد هستند.

مدیر کل استاندارد لرستان گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، حدود ۱۰۵ باسکول سنگین در استان مورد آزمون قرار گرفته‌اند؛ تجهیزاتی که صحت عملکرد آنها می‌تواند بر ارزش معاملات، محاسبات تجاری و حقوق اقتصادی طرفین اثرگذار باشد.

در فعالیت‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا، حتی اختلاف در اندازه‌گیری وزن نیز می‌تواند زمینه بروز اختلافات مالی را فراهم کند. ازاین‌رو، بررسی دوره‌ای باسکول‌ها و اطمینان از انطباق عملکرد آنها با معیار‌های معتبر، نقش مهمی در کاهش خطا‌های اندازه‌گیری و پیشگیری از تخلفات احتمالی دارد.

آنچه در این بخش اهمیت دارد، استمرار نظارت‌هاست؛ چراکه انجام یک آزمون در مقطعی مشخص، جایگزین کنترل‌های دوره‌ای و رسیدگی به ایرادات احتمالی تجهیزات نمی‌شود.

جایگاه‌های CNG لرستان؛ ۷ تا ۸ جایگاه هنوز در مسیر تکمیل استاندارد؟

مدیر کل استاندارد لرستان اظهار کرد: جایگاه‌های عرضه سوخت و به‌ویژه جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG)، از دیگر بخش‌های حساس در حوزه فعالیت‌های استاندارد هستند؛ مراکزی که ایمنی تجهیزات و عملکرد صحیح آنها با سلامت کارکنان و استفاده‌کنندگان ارتباط مستقیم دارد.

بر اساس آمار مطرح‌شده در برنامه، لرستان حدود ۵۰ جایگاه CNG دارد که تا زمان انجام گفت‌و‌گو، حدود ۴۲ تا ۴۳ جایگاه موفق به دریافت استاندارد اعلام‌شده شده بودند و بررسی سایر جایگاه‌ها نیز ادامه داشت.

با این حساب، در صورت قطعی بودن آمار‌های اعلام‌شده و با فرض تأیید استاندارد برای ۴۲ تا ۴۳ جایگاه از مجموع ۵۰ جایگاه، حدود ۷ تا ۸ جایگاه همچنان در شمار مراکزی قرار می‌گرفتند که وضعیت ارزیابی آنها نیازمند پیگیری بود.

البته این ارقام به زمان انجام گفت‌و‌گو مربوط است و برای اعلام وضعیت فعلی جایگاه‌ها، باید آخرین نتایج بازرسی‌ها و ارزیابی‌های رسمی بررسی شود.

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تجهیزات مورد استفاده در جایگاه‌های CNG، به دلیل ماهیت فعالیت و شرایط کاری خود، باید تحت کنترل‌های فنی و ایمنی مستمر قرار داشته باشند. بازرسی تجهیزات، شناسایی نواقص و پیگیری رفع ایرادات، از اقداماتی است که می‌تواند احتمال بروز حوادث را کاهش دهد.

در چنین شرایطی، تکمیل فرایند‌های ارزیابی و روشن بودن وضعیت استاندارد تمام جایگاه‌ها، یکی از موضوعات مهم در مسیر ارتقای ایمنی خدمات عمومی محسوب می‌شود.

وزن واقعی محصولات لبنی هم زیر ذره‌بین است

در حوزه صنایع غذایی، توجه به استاندارد تنها به کیفیت مواد اولیه، سلامت محصول یا تاریخ مصرف محدود نمی‌شود؛ وزن و مقدار واقعی فرآورده‌ها نیز از موضوعات مهم در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

مسئولان استاندارد لرستان اعلام کرده‌اند که کنترل وزن برخی فرآورده‌ها، از جمله محصولات لبنی، به‌صورت ماهانه دنبال می‌شود و گزارش‌های مربوط نیز برای مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

این نظارت‌ها از آن جهت اهمیت دارند که مصرف‌کننده باید در برابر مبلغی که پرداخت می‌کند، مقدار واقعی و مشخص‌شده محصول را دریافت کند. اختلاف میان وزن درج‌شده روی بسته‌بندی و مقدار واقعی محصول، در صورت احراز، می‌تواند موضوع رسیدگی مراجع مسئول قرار گیرد.

در کنار نظارت دستگاه‌های تخصصی، آگاهی مردم نیز نقش مهمی دارد. بررسی نشان استاندارد، توجه به تاریخ مصرف، مطالعه مشخصات درج‌شده روی بسته‌بندی و حساسیت نسبت به وزن و مقدار کالاها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به انتخاب آگاهانه‌تر مصرف‌کنندگان کمک کند.

پارک‌ها و آسانسورها؛ نظارت زمانی مؤثر است که نقص‌ها برطرف شوند

یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه استاندارد، ایمنی تجهیزات و فضا‌های عمومی است؛ موضوعی که به‌ویژه در ارتباط با کودکان، خانواده‌ها و استفاده‌کنندگان از ساختمان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

در پارک‌ها و فضا‌های عمومی، شناسایی نواقص تجهیزات و پیگیری رفع آنها باید با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی انجام شود. وجود نقص در تجهیزات بازی یا بی‌توجهی به تعمیر و نگهداری آنها می‌تواند خطراتی برای استفاده‌کنندگان ایجاد کند.

در حوزه آسانسور‌ها نیز مسئولیت مدیران ساختمان‌ها و مالکان در زمینه نگهداری صحیح، انجام بازرسی‌های لازم و پیگیری وضعیت ایمنی تجهیزات اهمیت دارد.

در واقع، شناسایی یک نقص زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که برای رفع آن اقدام عملی صورت گیرد. صرف ثبت ایراد یا انجام بازرسی، بدون پیگیری و اصلاح وضعیت، نمی‌تواند تضمین‌کننده ایمنی شهروندان باشد.

از همین رو، همکاری میان اداره‌کل استاندارد، شهرداری‌ها، مدیران ساختمان‌ها، واحد‌های صنفی و سایر دستگاه‌های مسئول، یکی از پیش‌شرط‌های مؤثر بودن نظارت‌هاست.