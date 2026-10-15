چارچوب گسترش‌یافته تحریم‌های انگلیس علیه افراد و شرکت‌های دخیل در ساخت، توسعه یا تأمین مالی شهرک‌های غیرقانونی صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چارچوب جدید تحریم‌های انگلیس علیه افراد و شرکت‌های مشارکت‌کننده در ساخت، گسترش یا تأمین مالی شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی از امروز اجرایی شده است.

این مقررات در پی اعلام اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس در ماه سپتامبر ارائه شده‌اند. این اقدام پیش‌تر واکنش‌های تلافی‌جویانه رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته است که از جمله آنها می‌توان به دستور تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس شرقی اشغالی اشاره کرد.

بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، تحریم‌های جدید می‌توانند بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای را نیز دربر بگیرند که فعالیت‌های شهرک‌سازی را تأمین مالی می‌کنند. این دامنه از اقدامات پیشین که عمدتاً افراد دخیل در حملات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان را هدف قرار می‌داد، گسترده‌تر است.

اجرای این تحریم‌ها چند روز پیش از مهلت ۱۹ اکتبر برای ارائه پیشنهاد‌های ساخت‌وساز در منطقه «ای‌۱» صورت می‌گیرد؛ منطقه‌ای واقع میان قدس شرقی اشغالی و شهرک معاله آدومیم. طرح ساخت‌وساز در این منطقه با انتقاد‌های بین‌المللی مواجه شده است، زیرا می‌تواند پیوستگی سرزمینی یک کشور مستقل فلسطینی در آینده را از بین ببرد.

چارچوب گسترش‌یافته تحریم‌های انگلیس به دولت این کشور اجازه می‌دهد افراد و نهاد‌های بیشتری را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد؛ با این حال، اجرایی شدن این چارچوب به معنای اعمال خودکار تحریم علیه همه افراد و شرکت‌های مشمول آن نیست.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهرک‌سازی اسرائیل ، تحریم اسرائیل
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