شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری از شور و حال مردم انقلابی اقصی نقاط کشورمان در میدان مقاومت را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دویست و بیست هشتمین قرار شبانه مردم مومن و انقلابی شهر‌های مختلف کشورمان به خیابان‌ها آمدند و با رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند و با حضور پرشور خود نشان دادند که ملت غیور و سربلند کشورمان برای دفاع از میهن اسلامی همیشه در صحنه است و تا پای جان راه شهدا را ادامه خواهند داد.
شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

گزارش تصویری از تجمع خونخواهی آقای شهید ایران در شهرستان هریس - محمد طلوعیان

حضور پرشور مردم در شب‌های اقتدار و مقاومت

حضور پرشور مردم در شب‌های اقتدار و مقاومت

حضور پرشور مردم در شب‌های اقتدار و مقاومت

حضور پرشور مردم در شب‌های اقتدار و مقاومت

حضور پرشور مردم در شب‌های اقتدار و مقاومت

حضور پرشور مردم در شب‌های اقتدار و مقاومت

حضور پرشور مردم در شب‌های اقتدار و مقاومت + فیلم و عکس

تجمع شبانه

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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