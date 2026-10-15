باشگاه خبرنگاران جوان - در دویست و بیست هشتمین قرار شبانه مردم مومن و انقلابی شهر‌های مختلف کشورمان به خیابان‌ها آمدند و با رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند و با حضور پرشور خود نشان دادند که ملت غیور و سربلند کشورمان برای دفاع از میهن اسلامی همیشه در صحنه است و تا پای جان راه شهدا را ادامه خواهند داد.

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گزارش تصویری از تجمع خونخواهی آقای شهید ایران در شهرستان هریس - محمد طلوعیان

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