باشگاه خبرنگاران جوان ؛ رضوان پاک منش - با توجه به پیش‌بینی شرایط جوی و احتمال وقوع بارندگی‌های شدید و در راستای کاهش خسارات احتمالی ناشی از ناپایداری‌های جوی و پدیده ال‌نینو، مدیرکل شیلات لرستان بر ضرورت افزایش سطح آمادگی مزارع پرورش ماهی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از سوی بهره‌برداران تأکید کرد.

بر اساس توصیه‌های اعلام‌شده از سوی اداره کل شیلات لرستان، آبزی‌پروران استان باید با بازبینی تأسیسات، بررسی تجهیزات حیاتی و مدیریت اصولی شرایط پرورش، از بروز اختلال در روند تولید و وارد آمدن خسارت به ذخایر آبزیان و سرمایه‌های اقتصادی خود پیشگیری کنند.

در همین راستا، اجرای هشت اقدام پیشگیرانه در مزارع پرورش ماهی استان ضروری اعلام شده است.

بیمه مزارع و لایروبی کانال‌ها در اولویت اقدامات پیشگیرانه

بررسی وضعیت بیمه مزارع پرورش ماهی و محصولات آبزی‌پروری، از نخستین توصیه‌های شیلات لرستان به بهره‌برداران است. آبزی‌پروران باید ضمن اطمینان از وضعیت پوشش بیمه‌ای مزارع خود، اقدامات لازم را برای کاهش تبعات اقتصادی خسارات احتمالی انجام دهند.

همچنین لایروبی و پاک‌سازی کانال‌های ورودی آب و مسیرهای انتقال، به‌منظور جلوگیری از انسداد و اختلال در جریان آب، از دیگر اقداماتی است که باید پیش از تشدید شرایط نامساعد جوی مورد توجه قرار گیرد.

آماده‌باش تجهیزات اضطراری برای جلوگیری از اختلال در تولید

تأمین سوخت کافی برای تجهیزات اضطراری، به‌ویژه دیزل‌ژنراتورها، از دیگر محورهای مورد تأکید شیلات لرستان است. بهره‌برداران باید ضمن تأمین سوخت موردنیاز، از سلامت و آمادگی عملکرد این دستگاه‌ها اطمینان حاصل کنند.

بر اساس توصیه‌های اعلام‌شده، دیزل‌ژنراتورها باید حداقل یک روز در میان روشن و آزمایش شوند تا در صورت قطع برق، امکان استفاده فوری از آن‌ها فراهم باشد.

بازبینی مستمر ورودی و خروجی آب، دریچه‌ها، کانال‌ها و سایر تأسیسات نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند در شناسایی به‌موقع نواقص و مدیریت شرایط اضطراری مؤثر باشد.

مدیریت تراکم ماهیان و توقف موقت ذخیره‌سازی بچه‌ماهی

مدیریت تراکم ماهیان در استخرها و رعایت اصول فنی پرورش، از دیگر توصیه‌های شیلات لرستان برای کاهش تلفات احتمالی و حفظ سلامت ذخایر آبزیان است.

همچنین تا زمان عبور از شرایط هشدار و تثبیت وضعیت منابع آبی، به بهره‌برداران توصیه شده است از رهاسازی و ذخیره‌سازی بچه‌ماهی جدید در استخرها خودداری کنند تا مدیریت مزارع در دوره ناپایداری شرایط جوی با ریسک کمتری انجام شود.

در کنار این اقدامات، عرضه به‌موقع ماهیان آماده برداشت نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، بهره‌بردارانی که محصولات آن‌ها به وزن و اندازه مناسب بازار رسیده است، می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط فنی و اقتصادی، برای فروش به‌موقع محصول خود برنامه‌ریزی کنند.

مدیرکل شیلات لرستان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از خسارات احتمالی، خواستار جدی گرفتن هشدارهای مراجع ذی‌صلاح و اجرای توصیه‌های فنی و بهداشتی از سوی تمامی بهره‌برداران شد.

بر اساس اعلام اداره کل شیلات لرستان، آمادگی تجهیزات، بازبینی تأسیسات، مدیریت صحیح استخرها و اقدام به‌موقع در مواجهه با شرایط نامساعد جوی، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در کاهش تلفات احتمالی، حفظ ذخایر آبزیان و صیانت از سرمایه‌های تولیدی استان به شمار می‌رود.

شیلات لرستان از آبزی‌پروران خواسته است با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حفظ آمادگی کامل، از بروز خسارات قابل پیشگیری جلوگیری کرده و زمینه تداوم فعالیت مزارع پرورش ماهی را در شرایط نامساعد جوی فراهم کنند.