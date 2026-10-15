سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: کارخانه تولیدی روغن غنچه با تأمین پایدار روغن خام نقش کلیدی در تنظیم بازار و امنیت غذایی استان و کشور ایفا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همراهی مدیر بازرگانی این سازمان در جریان بررسی وضعیت تأمین روغن خام، فرآیند تولید روغن تصفیه‌شده و چگونگی روند بازرگانی توزیع در سطح استان و کشور در کارخانه تولیدی روغن غنچه، با اشاره به اهمیت صنایع تبدیلی در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، گفت: این واحد تولیدی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی که بخش قابل‌توجهی از نیاز استان مازندران و استان‌های همجوار را پوشش می‌دهد.

او با تأکید بر لزوم شفافیت در روند بازرگانی توزیع، افزود: نظارت مستمر بر مراحل تأمین، تولید و عرضه روغن خام و تصفیه‌شده از اولویت‌های این معاونت است و هدف اصلی، جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین، کنترل قیمت‌ها و تضمین دسترسی عادلانه مصرف‌کنندگان به این کالای اساسی است.

اسلامی گفت: در این بررسی، ظرفیت‌های تولیدی، ذخایر روغن خام، سرعت خطوط تولید و شبکه توزیع در سطح استان و کشور به‌طور دقیق ارزیابی شد و مقرر گردید هماهنگی‌های لازم برای افزایش سهم این واحد در تأمین نیاز بازار‌های داخلی و توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در دستور کار قرار گیرد.

او در ادامه با اشاره به نقش راهبردی صنعت روغن‌کشی در اقتصاد مقاومتی، افزود: خودکفایی نسبی در تولید روغن تصفیه‌شده، کاهش وابستگی به واردات محصول نهایی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زنجیره ارزش کشاورزی از دستاورد‌های مهم حمایت از چنین واحد‌هایی است و سازمان جهاد کشاورزی مازندران از توسعه ظرفیت‌های تولیدی و رفع موانع پیش روی این صنعت حمایت همه‌جانبه خواهد کرد.

اسلامی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان این کارخانه، بر ضرورت تداوم تولید با کیفیت، رعایت استاندارد‌های بهداشتی و پاسخگویی سریع به نیاز‌های بازار تأکید کرد و گفت: پایش مستمر وضعیت تأمین و توزیع روغن خام و تصفیه‌شده در استان مازندران به‌صورت هفتگی انجام می‌شود و نتایج آن برای تصمیم‌گیری‌های کلان به ستاد تنظیم بازار کشور منعکس خواهد شد.

▫️صنعت روغن‌کشی به‌عنوان یکی از ارکان امنیت غذایی، نقش بی‌بدیلی در تأمین کالا‌های اساسی، تنظیم بازار و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی دارد. تولید پایدار روغن تصفیه‌شده در داخل کشور، ضمن کاهش وابستگی به واردات محصول نهایی و صرفه‌جویی ارزی، زمینه‌ساز ایجاد ارزش افزوده، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و تقویت اقتصاد مقاومتی است. توسعه این صنعت با تکیه بر توان تولیدکنندگان داخلی، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین در برابر تکانه‌های بیرونی و بهبود امنیت غذایی کشور را به همراه دارد و حمایت هدفمند از واحد‌های تولیدی فعال در این حوزه، گامی مؤثر در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی نسبی در کالا‌های راهبردی محسوب می‌شود.

برچسب ها: تولید روغن ، توزیع روغن
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