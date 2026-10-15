در پی فروریختن سقف یک مدرسه خصوصی در شهر پیشاور پاکستان دست‌کم ۱۷ دانش‌آموز جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - در پی فروریختن سقف یک مدرسه خصوصی در شهر پیشاور پاکستان در شمال‌غرب این کشور دست‌کم ۱۷ دانش‌آموز جان باختند. عملیات امداد و نجات برای رسیدگی به حادثه و انتقال مصدومان به مراکز درمانی ادامه دارد.

 این حادثه روز پنجشنبه در شهر پیشاور در شمال‌غرب پاکستان رخ داد. محمد عاصم، سخنگوی بیمارستان اعلام کرد که تمام دانش‌آموزان جان‌باخته ۱۳ سال یا کمتر سن داشتند. به گفته وی، این بیمارستان در پی وقوع حادثه وضعیت اضطراری اعلام کرد.

بلال احمد فیضی، سخنگوی سازمان امداد و نجات ۱۱۲۲ پاکستان، پیش‌تر گفته بود که نیرو‌های امدادی حدود ۲۰ نفر، از جمله دانش‌آموزان و معلمان، را به بیمارستان‌ها منتقل کرده‌اند. 

فروریختن ساختمان‌ها در پاکستان، عمدتاً به دلیل ضعف در اجرای مقررات ایمنی و استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت، از حوادث پرتکرار به شمار می‌رود. در ماه ژوئن نیز بر اثر فروریختن سقف یک مرکز آموزش خصوصی در منطقه قدیم شهر لاهور، ۱۴ کودک جان خود را از دست دادند.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: پاکستان ، ریزش سقف
خبرهای مرتبط
وزیر خارجه عمان وارد پاکستان شد
آنکارا اعزام نیرو به عربستان را به طی مراحل قانونی موکول کرد
پاکستان از ایران و آمریکا خواست خویشتنداری کنند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تلاش دولت ترامپ برای فراهم کردن زمینه سلب تابعیت و اخراج ایلهان عمر
ترامپ: جنگ با ایران به‌ زودی پایان می‌یابد!
وانگ یی: چین به ایفای نقش سازنده برای برقراری آتش‌بس جامع ادامه می‌دهد
یمن: جنگنده تایفون عربستان را هدف قرار دادیم
زلنسکی: حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر می‌گیریم
کره شمالی موشک‌های کروز قابل پرتاب از زیردریایی‌ آزمایش کرد
تحریم‌های جدید انگلیس علیه شهرک‌سازی غیرقانونی رژیم صهیونیستی اجرایی شد
جان باختن ۱۷ دانش‌آموز در پی فروریختن سقف یک مدرسه در پاکستان
آخرین اخبار
جان باختن ۱۷ دانش‌آموز در پی فروریختن سقف یک مدرسه در پاکستان
تحریم‌های جدید انگلیس علیه شهرک‌سازی غیرقانونی رژیم صهیونیستی اجرایی شد
ترامپ: جنگ با ایران به‌ زودی پایان می‌یابد!
زلنسکی: حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر می‌گیریم
تلاش دولت ترامپ برای فراهم کردن زمینه سلب تابعیت و اخراج ایلهان عمر
کره شمالی موشک‌های کروز قابل پرتاب از زیردریایی‌ آزمایش کرد
یمن: جنگنده تایفون عربستان را هدف قرار دادیم
وانگ یی: چین به ایفای نقش سازنده برای برقراری آتش‌بس جامع ادامه می‌دهد
یمن از حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ریاض خبر داد
اف‌بی‌آی سفر رئیس این نهاد به روسیه را رد کرد
کمیسیون اروپا: زمستان پیش‌رو به دلیل قیمت بالای انرژی دشوار خواهد بود
رئیس اف‌بی‌آی وارد روسیه شد
افزایش هزینه سوخت، مأموریت نجات مهاجران در مدیترانه را به تعویق انداخت
نوواک: دو پالایشگاه نفت روسیه امروز هدف حمله قرار گرفتند
دیپلمات روس: مسکو آماده انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران است
سقوط هواپیمای کوچک در ویسکانسین آمریکا ۶ کشته بر جا گذاشت
ادعای نتانیاهو: پیش از انتخابات اسرائیل به دنبال حمله مجدد به ایران نیستم
انفجار در کارخانه اینتل در جنوب سرزمین‌های اشغالی/ سه نفر به‌ شدت زخمی شدند
قطر بر راهکار دیپلماتیک برای تضمین آزادی کشتیرانی تأکید کرد
پاکستان از ایران و آمریکا خواست خویشتنداری کنند
تهدید جنایتکارانه کاتس علیه یک میلیون شیعه لبنانی
اتهام‌زنی انگلیس به روسیه و ایران درباره گسترش جنگ ترکیبی
آنکارا اعزام نیرو به عربستان را به طی مراحل قانونی موکول کرد
عمان برای توافق با ایران در انتظار نتیجه مذاکرات تهران و واشنگتن است
یمن از حمله موشکی به آرامکو و فرودگاه ملک خالد خبر داد
سقوط سود پالایشگاه‌های اروپا و زنگ خطر کاهش تولید
اختلاف امنیتی اسرائیل و امارات بر سر بازگشت فلای‌دبی
هزینه ۷۱ میلیارد دلاری انرژی، پاشنه آشیل تجارت ترکیه
تنش باکو با ترکیه بر سر محدودیت حجاب در مدارس
مهندس سعودی به اتهام جاسوسی در آمریکا دستگیر شد