باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - در پی فروریختن سقف یک مدرسه خصوصی در شهر پیشاور پاکستان در شمال‌غرب این کشور دست‌کم ۲۸ دانش‌آموز جان باختند. عملیات امداد و نجات برای رسیدگی به حادثه و انتقال مصدومان به مراکز درمانی ادامه دارد.

این حادثه روز پنجشنبه در شهر پیشاور در شمال‌غرب پاکستان رخ داد. محمد عاصم، سخنگوی بیمارستان اعلام کرد که تمام دانش‌آموزان جان‌باخته ۱۳ سال یا کمتر سن داشتند. به گفته وی، این بیمارستان در پی وقوع حادثه وضعیت اضطراری اعلام کرد.

بلال احمد فیضی، سخنگوی سازمان امداد و نجات ۱۱۲۲ پاکستان، پیش‌تر گفته بود که نیرو‌های امدادی حدود ۲۰ نفر، از جمله دانش‌آموزان و معلمان، را به بیمارستان‌ها منتقل کرده‌اند.

فروریختن ساختمان‌ها در پاکستان، عمدتاً به دلیل ضعف در اجرای مقررات ایمنی و استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت، از حوادث پرتکرار به شمار می‌رود. در ماه ژوئن نیز بر اثر فروریختن سقف یک مرکز آموزش خصوصی در منطقه قدیم شهر لاهور، ۱۴ کودک جان خود را از دست دادند.

منبع: خبرگزاری آناتولی