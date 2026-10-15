اجرای عملیات لایروبی رودخانه آبسرده بروجرد

در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران استان لرستان و شهرستان بروجرد و با هدف پیشگیری از مخاطرات ناشی از بارش‌ها، عملیات لایروبی رودخانه آبسرده و پاکسازی دهانه پل‌های واقع در این محدوده با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات شهرستانی انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حمزه حسنوند مدیر امور آب شهرستان بروجرد در این باره ابراز داشت: در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان بروجرد و همچنین تصمیمات کارگروه لایروبی رودخانه‌ها، انهار و کانال‌ها، عملیات لایروبی رودخانه در محدوده آبسرده و پاکسازی دهانه پل‌های این محدوده در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد.

 حسنوند بیان داشت: این عملیات با بهره‌گیری از امکانات و ماشین‌آلات اداره راهداری شهرستان، شامل بیل مکانیکی، لودر و کامیون کمپرسی، انجام شد و طی آن اقداات لازم برای لایروبی بستر رودخانه و پاکسازی دهانه پل‌ها صورت گرفت.

 مدیر امور آب شهرستان بروجرد در پایان گفت: اجرای این اقدامات با هدف بهبود شرایط عبور جریان آب، رفع موانع احتمالی در مسیر رودخانه و افزایش آمادگی برای مقابله با حوادث ناشی از بارندگی‌ها انجام شده است.

شرکت آب منطقه‌ای لرستان با تأکید بر اهمیت لایروبی و پاکسازی مستمر رودخانه‌ها، انهار و مجاری عبور آب، بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راستای مدیریت بهینه منابع آب و کاهش خطرات ناشی از سیلاب تأکید دارد.

منبع:روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان

برچسب ها: لایروبی ، رودخانه ، لرستان
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