اجرای عملیات لایروبی رودخانه آبسرده بروجرد

باشگاه خبرنگاران جوان - حمزه حسنوند مدیر امور آب شهرستان بروجرد در این باره ابراز داشت: در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان بروجرد و همچنین تصمیمات کارگروه لایروبی رودخانه‌ها، انهار و کانال‌ها، عملیات لایروبی رودخانه در محدوده آبسرده و پاکسازی دهانه پل‌های این محدوده در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد.

حسنوند بیان داشت: این عملیات با بهره‌گیری از امکانات و ماشین‌آلات اداره راهداری شهرستان، شامل بیل مکانیکی، لودر و کامیون کمپرسی، انجام شد و طی آن اقداات لازم برای لایروبی بستر رودخانه و پاکسازی دهانه پل‌ها صورت گرفت.

مدیر امور آب شهرستان بروجرد در پایان گفت: اجرای این اقدامات با هدف بهبود شرایط عبور جریان آب، رفع موانع احتمالی در مسیر رودخانه و افزایش آمادگی برای مقابله با حوادث ناشی از بارندگی‌ها انجام شده است.

شرکت آب منطقه‌ای لرستان با تأکید بر اهمیت لایروبی و پاکسازی مستمر رودخانه‌ها، انهار و مجاری عبور آب، بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راستای مدیریت بهینه منابع آب و کاهش خطرات ناشی از سیلاب تأکید دارد.

منبع:روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان