با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور طرح تصفیه خانه فاضلاب آذرشهر افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور طرح تصفیه خانه فاضلاب آذرشهر به عنوان یکی از طرح‌های زیربنایی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی به روش sbr پیشرفته با ظرفیت ۸۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز و با تحت پوشش قرار دادن ۴۸۰۰۰ نفر جمعیت افتتاح شد برای افتتاح این طرح ۱۷۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

عملیات اجرایی این طرح در سال ۱۳۹۴ در شهرستان آذرشهر آغاز شد و از محل اعتبارات ملی برای آن تامین اعتبار شد.

این طرح در حفاظت از منابع آب، کاهش آلودگی، بازچرخانی آب و دستاورد‌های بهداشتی شامل پیشگیری از بیماری ها، بهبود سلامت آب، توسعه پایدار و دستاورد‌های اجتماعی شامل پاسخگویی به مطالبات و رضایتمندی مردم شهرستان نقش موثری دارد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: افتتاح طرح ، شرکت آب و فاضلاب
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