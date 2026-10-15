رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ قطعه طیور کشتار شده در کشتارگاههای ارومیه پس از تایید سلامت به بازار مصرف عرضه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - ناصر رجبی دانالو رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه گفت: همچنین در شش ماهه نخست امسال ۵۲,۸۱۹ قطعه طیور ذبح شده غیر قابل مصرف ، ضبط و از چرخه مصرف خارج شده اند. 

وی ، با اشاره به فعالیت مستمر ناظران بهداشتی، بازرسان و مسئولان فنی و بهداشتی مستقر در کشتارگاه‌های طیور ارومیه اظهار داشت: این میزان لاشه به دلیل وجود عوارض ناشی از انواع بیماری‌های طیور، در مرحله بررسی کشتارگاهی از چرخه مصرف انسانی خارج و حذف شد.

به گفته وی چهار واحد کشتارگاه صنعتی با ظرفیت مجموع بیش از ۱۲٬۰۰۰ قطعه کشتار در ساعت در شهرستان ارومیه فعالیت می‌کنند

برچسب ها: عرضه مرغ گرم ، دامپزشکی
خبرهای مرتبط
مرغ گرم در بازار آذربایجان‌غربی به وفور وجود دارد
توزیع روزانه ۶۰ تن مرغ گرم و منجمد در بازار چهارمحال و بختیاری
عرضه روزانه۵۰۰ تن مرغ در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حادثه تلخ گاز گرفتگی در چاه آب به زندگی ۳ نفر در ارومیه پایان داد
وقوع تصادف زنجیره ای در محور مهاباد–ارومیه با یک فوتی و ۱۱ نفر مصدوم
آخرین اخبار
حادثه تلخ گاز گرفتگی در چاه آب به زندگی ۳ نفر در ارومیه پایان داد
وقوع تصادف زنجیره ای در محور مهاباد–ارومیه با یک فوتی و ۱۱ نفر مصدوم
ارائه خدمات گسترده به ۴۰۱ توان‌یاب بینایی در سلماس
خرید ۷هزار میلیاردتومان تجهیزات برای نوسازی زیرساختها در آذربایحان غربی
عرضه بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ سالم به بازار مصرف ارومیه