رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ قطعه طیور کشتار شده در کشتارگاههای ارومیه پس از تایید سلامت به بازار مصرف عرضه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - ناصر رجبی دانالو رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه گفت: همچنین در شش ماهه نخست امسال ۵۲,۸۱۹ قطعه طیور ذبح شده غیر قابل مصرف ، ضبط و از چرخه مصرف خارج شده اند.

وی ، با اشاره به فعالیت مستمر ناظران بهداشتی، بازرسان و مسئولان فنی و بهداشتی مستقر در کشتارگاه‌های طیور ارومیه اظهار داشت: این میزان لاشه به دلیل وجود عوارض ناشی از انواع بیماری‌های طیور، در مرحله بررسی کشتارگاهی از چرخه مصرف انسانی خارج و حذف شد.

به گفته وی چهار واحد کشتارگاه صنعتی با ظرفیت مجموع بیش از ۱۲٬۰۰۰ قطعه کشتار در ساعت در شهرستان ارومیه فعالیت می‌کنند