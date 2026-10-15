باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - فاطمه حاجی‌علی‌عسگری، معاون توسعه سازمان انتقال خون کشور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگارانجوان گفت: اکنون ۴۰ پروژه اولویت‌دار در حوزه هوش مصنوعی برای اجرایی شدن در سازمان انتقال خون برنامه ریزی شده است.

به گفته وی، برای ایجاد پیوند هوش مصنوعی در سازمان انتقال خون، نیازمند فراهم شدن بستر هوشمندی هستیم تا پیش‌بینی‌های مختلف از طریق این حوزه در بخش‌های متفاوت به‌خوبی انجام شود.

حاجی علی عسگری تاکید کرد: در ادبیات فنی، بستر هوشمندی معمولاً به مجموعه‌ای از زیرساخت‌های داده‌ای و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها اطلاق می‌شود که امکان تغذیه مدل‌های یادگیری ماشین با داده‌های باکیفیت و ساختاریافته را فراهم می‌کند.

حاجی‌علی‌عسگری در تعریف مفهوم هوشمندسازی تصریح کرد: از داده‌ها استفاده می‌شود تا دانش تولید شود و در همین راستا نیازمندی‌های هر سازمان و ارگانی برطرف شود، که به این اقدامات هوشمندسازی گفته می‌شود.

وی تأکید کرد: یکی از اقدامات در راستای استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی سازمان انتقال خون، جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار‌های مربوطه است.

وی اضافه کرد: بر اساس اطلاعات موجود، سازمان انتقال خون پیش‌تر نرم‌افزار جامع انتقال خون را راه‌اندازی کرده بود که از لحظه اهدای خون تا تزریق به بیمار را به‌صورت کامل ثبت و رصد می‌کند؛ این سامانه قابلیت اتصال به سیستم‌های بیمارستانی را داشته و موجودی دقیق انبارها، ذخایر خون در هر استان و گروه‌های خونی اهدا شده را در بازه‌های زمانی مختلف ثبت می‌کند.

حاجی علی عسگری تصریح کرد: هوش مصنوعی در پزشکی انتقال خون، طیف گسترده‌ای از کاربرد‌ها از جمله غربالگری اهداکنندگان و پیش‌بینی رفتار بازگشت افراد اهدا کننده را دارد.