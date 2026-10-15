معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای سیاست‌های بنزینی دولت گفت: دولت با ایجاد اجماع در حاکمیت و مردم، تصمیمات خود را در این زمینه اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه هیات‌مدیره مجمع وزیران ادوار که با حضور محمدرضا عارف برگزار شد، تازه‌ترین تحلیل‌ها درباره شرایط علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی کشور ارائه و راهکار‌های تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش مشکلات معیشتی مردم بررسی شد.

در این نشست، اعضای مجمع بر ضرورت افزایش سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت مردم در تصمیمات حاکمیت، به‌ویژه تصمیماتی که با معیشت آنان ارتباط مستقیم دارد، تأکید کردند.

همچنین آثار جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اقتصاد ایران و جهان و شرایط دشوار دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در آستانه انتخابات کنگره این کشور مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

افزایش سرمایه اجتماعی از راهبرد‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم است

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه افزایش سرمایه اجتماعی یکی از راهبرد‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم است، گفت: رئیس‌جمهور بر جلب مشارکت مردم در اداره امور و تصمیم‌گیری‌ها تأکید ویژه دارد و سیاست‌های دولت نیز بر همین اساس دنبال می‌شود.

عارف با اشاره به اهمیت اجماع‌سازی در حاکمیت و اقناع افکار عمومی افزود: دولت معتقد است تصمیمات مهم، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت، باید با ایجاد تفاهم در مجموعه حاکمیت و همراه‌سازی مردم اتخاذ و اجرا شود.

اجرای سیاست بنزینی دولت با اجماع‌سازی و اقناع مردم

وی با اشاره به روند تصمیم‌گیری دولت درباره بنزین گفت: در این زمینه برخی معتقد بودند به دلیل شرایط خاص کشور، حتی یک ریال نیز نباید به قیمت بنزین افزوده شود؛ اما دولت با ایجاد اجماع در حاکمیت و اقناع مردم توانست تصمیمات خود را به مرحله اجرا برساند.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: در نتیجه اجرای این سیاست، امسال واردات بنزین نخواهیم داشت و صرفه‌جویی حاصل از این موضوع به پرداخت یارانه و تأمین کالابرگ اختصاص خواهد یافت.

اختصاص ۲۰ تا ۳۰ درصد وقت رئیس‌جمهور به طرح محله‌محوری

عارف با اشاره به اجرای سیاست محله‌محوری در دولت چهاردهم گفت: این طرح با هدف جلب مشارکت مردم و تقویت نقش آنان در اداره امور در حال اجراست و تاکنون نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.

وی افزود: رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به این طرح دارد، به‌گونه‌ای که وقت زیادی را به موضوع محله‌محوری اختصاص داده است.

در این جلسه همچنین سیاست‌های اجتماعی دولت، از جمله طرح محله‌محوری و راهکار‌های کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ناشی از جنگ تحمیلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

بررسی آثار جنگ بر اقتصاد و ارتقای جایگاه علمی ایران

در بخش دیگری از نشست هیئت‌مدیره مجمع وزیران ادوار، تحولات سیاسی و بین‌المللی و آثار جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اقتصاد کشور و جهان بررسی شد.

همچنین در مباحث علمی این جلسه مطرح شد که جایگاه ایران در برخی حوزه‌های پیشرفته پزشکی از جمله سلول‌درمانی و مهندسی بافت از رتبه دوازدهم به رتبه هفتم جهان ارتقا یافته است.

استقبال عارف از پیشنهاد‌های مجمع وزیران ادوار برای جلب مشارکت مردم

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با استقبال از نقش‌آفرینی مجمع وزیران ادوار در ارائه راهکار‌های تقویت سرمایه اجتماعی از اعضای این مجمع خواست پیشنهاد‌های خود را درباره افزایش مشارکت مردم و نظرخواهی از آنان در تصمیمات اقتصادی تهیه کنند.

عارف تأکید کرد: این پیشنهاد‌ها پس از جمع‌بندی، در دولت ارائه شود تا در روند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور

برچسب ها: عارف ، بنزین ، واردات
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
پدر ماشین درآوردی با این بنزین
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