فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر نقش اثر گذار نیروی انسانی در عرصه رزم گفت: نیروی زمینی ارتش از شمال غرب تا سواحل مکران حضور مقتدرانه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، با حضور در مرکز آموزش ۰۷ شهید ترابی کازرون، از بخش‍های مختلف این یگان بازدی کرد.

وی در این بازدید، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر نیروی زمینی، با اشاره به نقش محوری مراکز آموزشی در ارتقای توان بازدارندگی و آمادگی رزم کارکنان، گفت: آموزش، مؤلفه اصلی آمادگی رزم است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر نقش اثر‍گذار نیروی انسانی در عرصه رزم، افزود: حتی پیشرفته‌ترین تجهیزات نیز بدون نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده، کارایی لازم را در میدان نبرد نخواهند داشت؛ از این‌رو کیفیت آموزش، مستقیماً بر موفقیت یگان‌های رزمی در مأموریت‌های محوله تأثیرگذار است.

وی با اشاره به حضور مقتدرانه یگان‌های این نیرو از شمال غرب تا سواحل مکران، تصریح کرد: استقرار گسترده یگان‍ها در نوار مرزی، انجام جابجایی‌های عظیم لجستیکی، پیاده‌سازی اصول پدافند غیرعامل و توان عملیاتی و آمادگی رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران، هرگونه فکر تجاوز زمینی دشمن را به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

منبع: ارتش