معاون وزیر صمت گفت:برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده است که پالایشگاه پارس جنوبی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار گازی کشور بازگردد و با تکمیل آن، روزانه حدود ۱۴ میلیون مترمکعب به ظرفیت گاز کشور افزوده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۴ درصدی پروژه فاز ۱۴ که مورد اصابت قرار گرفته بود، گفت: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده است که این پالایشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار گازی کشور بازگردد و با تکمیل آن، روزانه حدود ۱۴ میلیون مترمکعب به ظرفیت گاز کشور افزوده شود.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از پروژه‌ها و بررسی چالش‌های موجود در روند اجرایی آن‌ها اظهار کرد: در جلسه‌ای که در پایان این بازدیدها برگزار شد، تصمیمات خوبی برای رفع موانع و مشکلات اجرایی اتخاذ شد که می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و در آینده نزدیک، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

معاون وزیر صمت با تأکید بر اهمیت حضور سرپرست وزارت نفت و مجموعه مدیران و مسئولان مرتبط در این بازدیدها افزود: حضور مسئولان در شرایط کنونی بسیار ضروری بود و تصمیمات اتخاذشده برای رفع چالش‌های موجود، بدون تردید روند دستیابی به اهداف پروژه را تسریع خواهد کرد.

مقیمی ابراز امیدواری کرد با اجرای تصمیمات اتخاذشده، روند تکمیل پروژه شتاب بگیرد و پالایشگاه فاز ۱۴ هرچه سریع‌تر به مدار تولید گاز کشور بازگردد.

 

برچسب ها: پارس جنوبی ، پالایشگاه
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