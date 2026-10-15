باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک سازمان ناظر آمریکایی با طرح شکایتی قضایی علیه جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، قانونی بودن نقش او در دولت رئیس‌جمهور آمریکا را به چالش کشیده و خواستار جلوگیری از تصدی سمت دولتی و اعمال اختیارات رسمی از سوی او شده است.

روزنامه «هیل» گزارش داد سازمان «شهروندان برای مسئولیت‌پذیری و اخلاق در واشنگتن» (CREW) روز چهارشنبه شکایتی را با این هدف ثبت کرده است که قانونی بودن فعالیت کوشنر در دولت پدرزنش بررسی شود.

این سازمان در شکایت خود استدلال کرده است که انتصاب کوشنر بدون تأیید مجلس سنای آمریکا با بند انتصابات در قانون اساسی مغایرت دارد. این بند مقرر می‌کند انتصاب مقام‌های ارشد دولتی از سوی رئیس‌جمهور باید به تأیید سنا برسد؛ انتصاب مقام‌های رده‌پایین‌تر نیز باید بر اساس اختیاراتی باشد که کنگره تعیین کرده است.

بر اساس گزارش «هیل»، سازمان CREW همچنین می‌گوید اگر این تخلف صورت نگرفته بود، کوشنر ملزم به رعایت مقررات شفافیت و تعارض منافع از جمله ارائه اظهارنامه عمومی دارایی‌ها و اطلاعات مالی می‌شد.

منبع: المیادین