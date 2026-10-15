\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0636\u0631\u06cc\u062d \u0645\u0637\u0647\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 (\u0633)\u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u06cc\u0646\u0628 \u06a9\u0628\u0631\u06cc \u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647\u0627 \u0648 \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0631\u0633\u062a\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631\u062e\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06af\u0644\u200c\u0622\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n