ضریح مطهر حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در آستانه سالروز میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار توسط خادمان حرم مطهر گل‌آرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)در آستانه سالروز میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار در مراسمی با حضورخادمان آستان مقدس گل‌آرایی شد.

 

 

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: گل آرایی ، حرم حضرت زینب(س)
خبرهای مرتبط
خطبه خوانی و گل آرایی ضریح مطهر حضرت معصومه (س)به مناسبت هفدهم ربیع الاول+فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اصل بر صلح است/ ورود به جنگ و مذاکره منوط به اذن ولی‌فقیه است
بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز قم؛ از تجلیل ۲۰ خیر تا رونمایی کتاب «هدیه سبز»
آخرین اخبار
اصل بر صلح است/ ورود به جنگ و مذاکره منوط به اذن ولی‌فقیه است
بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز قم؛ از تجلیل ۲۰ خیر تا رونمایی کتاب «هدیه سبز»
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان قم تزریق شد
مسئولان با تسهیل فرایند‌ها امکان تحقق سریع‌تر طرح‌های خیرخواهانه را فراهم کنند
گل آرایی ضریح مطهر بانوی کرامت در آستانه ولادت حضرت زینب کبری علیهاالسلام+فیلم
ارتقای کیفیت آموزشی باید با جدیت بیشتری در کانون توجه قرار گیرد.