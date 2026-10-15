باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور ۱۰ طرح زیرساختی برق در آذربایجان شرقی افتتاح شد این طرح‌ها که توسط شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان شرقی اجرا شده شامل احداث خط دو مداره ۲۳۰ کیلوولت کابلی برای تغذیه پست GIS مرکزی تبریز از طریق تونل انرژی، بخش ۲۳۰ کیلوولت پست GIS مرکزی تبریز و هشت پروژه خط و پست است.

عملیات اجرایی خط دو مداره ۲۳۰ کیلوولت از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و برای اجرای آن ۴ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است. بخش ۲۳۰ کیلوولت پست GIS مرکزی تبریز نیز از سال ۱۴۰۰ در دست اجرا بوده و اعتبار هزینه‌شده آن ۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

هشت طرح خط و پست نیز از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و اعتبار هزینه شده برای این طرح‌ها ۲۵۹۰ میلیارد تومان است. این طرح‌ها شامل خط کابلی ۱۳۲ کیلوولت گلستان ـ روشنایی، پست ۲۳۰/۲۰ کیلوولت نصر، پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی شهید سلیمی، پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی میانه، افزایش ظرفیت پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت پست مرند و توسعه فیدر‌های ۲۰ کیلوولت پست‌های اسکو، شهرک صنعتی آخولا و کشکسرای مرند است.

مشخصات فنی طرح شامل احداث خطوط و پست‌های ۲۳۰، ۱۳۲، ۶۳ و ۲۰ کیلوولت می‌باشد و اعتبار آنها از محل اعتبارات دولتی و منابع داخلی تامین شده است. مجموع اعتبار هزینه‌شده برای ۱۰ طرح برق استان ۱۱۰۹۵ میلیارد تومان اعلام شده و اجرای آنها برای ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

افزایش قابلیت اطمینان تغذیه مرکز شهر تبریز و شهرستان‌های تابعه، تامین دیماند و برق مورد نیاز شهرک‌های صنعتی از مهمترین اهداف و دستاورد‌های این طرح‌ها است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما