باشگاه خبرنگاران جوان- ابوذر دست‌آموز سرپرست جهاد کشاورزی صیدون گفت: سطح زیر کشت برنج در منطقه صیدون در سال جاری یک هزار و صد هکتار است و ارقام چمپا، عنبر، هاشمی و سایر ارقام محلی را شامل می‌شود که بیش از ۹۵ درصد این سطوح به رقم چمپا اختصاص دارد.

‌وی با اشاره به وضعیت تولید افزود: با توجه به مطلوب بودن مزارع و میانگین عملکرد حدود چهار و نیم تا پنج تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود بین پنج هزار تا پنج هزار و پانصد تن محصول برداشت شود؛ این در حالی است که عملکرد مزارع نسبت به سال‌های گذشته مطلوب‌تر ارزیابی می‌شود و تولید امسال روندی افزایشی خواهد داشت.

‌سرپرست جهاد کشاورزی صیدون با اشاره به زمان‌بندی و کیفیت برداشت گفت: عملیات برداشت از دهه سوم مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبان‌ماه ادامه دارد و کیفیت محصول سال جاری از نظر دانه، عطر و طعم نیز در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار مناسب‌تر و باکیفیت‌تر است.

‌دست آموز با اشاره به مشارکت بهره‌برداران تصریح کرد: در این طرح یک هزار و ۹۵۰ نفر از بهره‌برداران شهرستان مشارکت دارند و برداشت برنج نقش مهمی در اشتغال‌زایی فصلی و رونق معیشت خانوارهای کشاورز منطقه ایفا می‌کند.

‌وی خاطرنشان کرد: سرکشی و بازدید مستمر از روند برداشت، کنترل فنی کمباین‌های برداشت شالی، توصیه به بهره‌برداران برای قطع کامل آب و جلوگیری از ورود آب به مزرعه دو هفته پیش از برداشت و تسریع در عملیات برداشت با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و ناپایداری جوی، به‌ویژه پدیده ال‌نینو، از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی، ارشادی و فنی این مدیریت برای کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری به شمار می‌رود.

منبع: جهادکشاورزی خوزستان