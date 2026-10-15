رئیس جمهور گفت: محاسبه دشمنان این بود که با وجود ناترازی‌های شدید کشور، چالش‌های بازنشستگی و مسائل زیست‌محیطی، اگر حمله کنند یا ضربه‌ای بزنند، جامعه از هم خواهد پاشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم بزرگداشت روز پرستار گفت: از زمان شهادت اسماعیل هنیه و توالی بحران‌ها، تمام تلاش و نقشه دشمن این بوده است که با دامن زدن به مسائل قومیتی، جنسیتی و اختلافات داخلی، انسجام ملی ما را بشکند.

وی افزود: محاسبه دشمن این بود که با وجود ناترازی‌های شدید کشور از جمله کسری برق، مشکلات آب، ناترازی بودجه، چالش‌های بازنشستگی و مسائل زیست‌محیطی، اگر حمله کنند یا ضربه‌ای بزنند، جامعه از هم خواهد پاشید. اما مردم ایستادند و نقشه‌های آنها را نقش بر آب کردند. با این حال، دشمن همچنان تلاش می‌کند از این زاویه‌ها برای به هم زدن انسجام داخلی استفاده کند. من حرف‌های زیادی برای گفتن دارم، اما به خاطر حفظ وحدت کشور سکوت کرده‌ام؛ هرچند عده‌ای به راحتی به این انسجام ضربه می‌زنند.

رئیس جمهور ادامه داد: ما فعالان عرصه سلامت پزشکان و پرستاران یک مزیت بزرگ داریم و آن نوع رفتار بی‌طرفانه با انسان‌هاست. ما هنگام درمان نگاه نمی‌کنیم که فرد کُرد، ترک، عرب، عجم، فقیر یا غنی، یا از چه جناحی است؛ تمام فکر و ذکرمان درمان درد اوست. این نگاه خدمت عادلانه باید در تمام مسائل کشور جاری باشد، هرچند اکنون کمبود‌ها و مشکلاتی وجود دارد و دشمن درست دل به همین درد‌ها بسته بود تا ما را با هم درگیر کند.

پزشکیان گفت: وجود این اختلافات و مشکلات واقعی است. حتی در جبهه‌های عملیاتی، کسانی بودند که در شرایط بسیار سختی قرار داشتند؛ مثلاً حدود ۱۵۰۰ نفر از عزیزان ما در آن شرایط، چندین ماه حتی از پناهگاه‌های خود خارج نشده بودند و به خانه‌هایشان نرفته بودند. در حالی که اکنون عده‌ای در جامعه با استفاده از این مشکلات به دنبال بهره‌برداری هستند. من می‌دانم که ما در کجای این جمعیت ایستاده‌ایم؛ من می‌خواهم در سمت کسانی قرار بگیرم که از تمامیت این آب و خاک، با عزت و سربلندی دفاع می‌کنند.

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برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، ملت ، جنگ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
جهان باقیست
۱۷:۱۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
آخه نمیشه که پزشکیان عزیز !!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
چراپیوسته فرافکنی می کتید ومیخواهید ضعف وفساد خود رابه دشمن نسبت دهید؟؟؟!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
با بانکهای خصوصی و شرکتهای خصلتی زیانده ، بی عدالتی ،فقر و تورم مهار نمیشه ،،بقول قدیم گفتی ,،شتر سواری دلا دلا نمیشه ،،،
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