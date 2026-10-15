شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از مشکلات باغداران برای آفت زدگی مرکبات در دهستان بالاتجن از توابع شهرستان قائمشهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت مرکبات برخی باغداران مرکبات بخصوص پرتقال تامسون بدلیل زودتر از موعد زرد شدن محصولات و افت زدگی ریزش کرده، که مهندسان کشاورزی علت ان را، آبیاری نامنظم، اختلاف دما، کاشت محصولاتی به جز مرکبات (که سبب امدن مگس مدیترانه‌ای) می‌شود و عدم استفاده از کود‌هایی مانند پتاسیم، منیزیم، کلسیم و اوره و سم پاشی زیر نظر و مشورت با کارشناسان کشاورزی است. باغداران نیز گرانی انواع سم و کود‌ها را دلیل استفاده نکردن کافی از سم‌ها و کود‌ها دانستند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری از آفت زدگی محصولات در دهستان بالاتجن در شهرستان قائمشهر استان مازندران را به نمایش گذاشت.

منبع: سالار خطیر - مازندران

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