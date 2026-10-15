فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری ۱۱ نفر از عاملان یک نزاع دسته جمعی همراه با کشف سلاح و مهمات در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ رمضان گوروئی پنجشنبه گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی ناشی از اختلافات شخصی در شهرستان آبادان که منجر به مجروح شدن چهار نفر از طرفین درگیری شد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود:ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ولیعصر با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های سریع میدانی، موفق به شناسایی و دستگیری ۱۱ نفر از افراد دخیل در این نزاع شدند.

سرهنگ گوروئی اظهار کرد:در جریان رسیدگی به این پرونده، سه قبضه سلاح شامل یک قبضه کلاشینکف و۲ قبضه سلاح شکاری بکار رفته در نزاع کشف و ضبط شد.

فرماندهی انتظامی شهرستان آبادان افزود:تشکیل پرونده قضایی علیه متهمان با تاکید بر برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی تشکیل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شهروندان خواست با خویشتن‌داری و پرهیز از رفتارهای خشونت‌آمیز، اختلافات خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان در هفته فراجا با اشاره برخورد قاطع پلیس با سرقت‌های مختلف در سطح آبادان گفته بود: میزان سرقت در آبادان ۱۱ درصدی کاهش یافته است.