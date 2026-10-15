با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شهر جدید سهند ۱۱۲۴۸ واحد مسکونی شهری و روستایی با اعتبار ۱۵۶۵۶ میلیارد تومان در آذربایجان شرقی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شهر جدید سهند ۱۱۲۴۸ واحد مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی شهری، خودمالک روستایی، خودمالک شهری و طرح‌های خودمالک فرسوده و ناکارآمد شهری با اعتبار ۱۵۶۵۶ میلیارد تومان در آذربایجان شرقی افتتاح شد.

 این طرح‌ها شامل ۸۱۸۰ واحد خودمالک روستایی، ۲ هزار واحد خودمالک شهری، ۶۰۰ واحد از طرح‌های خودمالکی فاقد پروانه و ناکارآمد شهری و همچنین ۴۶۸ واحد از طرح‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند است.

در این مراسم به صورت نمادین ۱۸۰ واحد طرح کوی شهید تجلایی و ۲۸۸ واحد طرح چشمه شهر جدید سهند که با کیفیتی ممتاز احداث شده‌اند و از امکاناتی همچون پکیج، شوفاژ، شیرآلات، انباری‌های مجزا و پارکینگ اختصاصی برخوردارند به بهره‌برداری رسید.

همزمان با افتتاح واحد‌های مسکونی دو باب مدرسه مدرن نیز در راستای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی در کنار طرح‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند افتتاح شد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: افتتاح طرح ، واحد مسکونی
خبرهای مرتبط
ثبت نام ۳۹۰ متقاضی در نهضت ملی مسکن هریس
آغاز واگذاری طرح ۴۰۰ واحدی مسکن ملی پهرآباد مراغه
واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در زرنق و بخشایش
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق آذربایجان شرقی توسط معاون اجرایی رئیس جمهور
دولت با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در پی کاهش خاموشی‌ها است
افتتاح طرح آبرسانی به ۱۵۰ روستای آذربایجان شرقی
افتتاح طرح تصفیه خانه فاضلاب آذرشهر
افتتاح ۱۰ طرح زیرساختی برق در آذربایجان شرقی
افتتاح ۱۱۲۴۸ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی
آخرین اخبار
افتتاح ۱۱۲۴۸ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی
افتتاح ۱۰ طرح زیرساختی برق در آذربایجان شرقی
افتتاح طرح تصفیه خانه فاضلاب آذرشهر
افتتاح طرح آبرسانی به ۱۵۰ روستای آذربایجان شرقی
دولت با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در پی کاهش خاموشی‌ها است
افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق آذربایجان شرقی توسط معاون اجرایی رئیس جمهور
اولویت دولت تکمیل طرح‌های نیمه تمام است
بهره برداری از پروژه تکمیل بزرگراه جلفا-مرند و تقاطع غیرهمسطح راه آهن دره دیز
اگر جانفشانی شهدا نبود، ما و ایران هم نبودیم
پسر ۱۹ ساله برادرش را کشت