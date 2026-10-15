باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شهر جدید سهند ۱۱۲۴۸ واحد مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی شهری، خودمالک روستایی، خودمالک شهری و طرح‌های خودمالک فرسوده و ناکارآمد شهری با اعتبار ۱۵۶۵۶ میلیارد تومان در آذربایجان شرقی افتتاح شد.

این طرح‌ها شامل ۸۱۸۰ واحد خودمالک روستایی، ۲ هزار واحد خودمالک شهری، ۶۰۰ واحد از طرح‌های خودمالکی فاقد پروانه و ناکارآمد شهری و همچنین ۴۶۸ واحد از طرح‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند است.

در این مراسم به صورت نمادین ۱۸۰ واحد طرح کوی شهید تجلایی و ۲۸۸ واحد طرح چشمه شهر جدید سهند که با کیفیتی ممتاز احداث شده‌اند و از امکاناتی همچون پکیج، شوفاژ، شیرآلات، انباری‌های مجزا و پارکینگ اختصاصی برخوردارند به بهره‌برداری رسید.

همزمان با افتتاح واحد‌های مسکونی دو باب مدرسه مدرن نیز در راستای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی در کنار طرح‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند افتتاح شد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما