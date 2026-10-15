باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه‌برنامه تلویزیونی «دهکده آسیایی، بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶» همزمان با آغاز رسمی این رقابت‌ها و مراسم افتتاحیه، از روز یکشنبه ۲۶ مهر روی آنتن شبکه ورزش سیما می‌رود و تا پایان بازی‌های پاراآسیایی، در قالب برنامه‌ای جامع و زنده، به پوشش مسابقات، گزارش‌های میدانی، اخبار، تحلیل‌ها و گفت‌و‌گو با قهرمانان و مدال‌آوران این رویداد اختصاص خواهد داشت.

این ویژه‌برنامه با هدف فراهم کردن امکان دنبال کردن رقابت‌های ورزشکاران ایران و سایر کشور‌های شرکت‌کننده در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا طراحی شده است و تلاش می‌کند با پوشش گسترده مسابقات و انعکاس آخرین اخبار و نتایج، مخاطبان شبکه ورزش را در جریان مهم‌ترین اتفاقات این رویداد قرار دهد.

«دهکده آسیایی، بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶» در طول برگزاری مسابقات، هر روز از ساعت ۴ بامداد تا ۱۶، در دو بخش زنده روی آنتن خواهد رفت. در این دو بخش، ضمن پخش و پوشش رقابت‌های مختلف، گزارش‌های زنده، آخرین نتایج، اخبار روز، گفت‌و‌گو‌های مرتبط با مسابقات و عملکرد ورزشکاران مورد توجه قرار می‌گیرد.

یکی از ویژگی‌های این ویژه‌برنامه، حضور جمعی از مجریان شبکه ورزش و تغییر مجریان در بخش‌های مختلف برنامه است. به این ترتیب، مخاطبان در طول ساعات پخش روزانه با چهره‌های مختلف شبکه همراه خواهند بود و بخش‌های گوناگون «دهکده آسیایی، بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶» را دنبال خواهند کرد.

در کنار پوشش روزانه مسابقات، یک بخش ویژه شبانه نیز برای مخاطبان در نظر گرفته شده است که به تحلیل و بررسی مهم‌ترین اتفاقات بازی‌های پاراآسیایی اختصاص دارد. در این بخش، نتایج و عملکرد ورزشکاران و تیم‌ها، مدال‌های کسب‌شده، رویداد‌های مهم روز و اتفاقات قابل توجه مسابقات بررسی می‌شود. همچنین با حضور قهرمانان، مدال‌آوران و چهره‌های شاخص ورزش کشور، ابعاد مختلف رقابت‌ها و عملکرد ورزشکاران مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت.

حضور قهرمانان و مدال‌آوران در بخش شبانه، فرصتی برای مرور مسیر موفقیت ورزشکاران، بررسی شرایط رقابت‌ها و شنیدن روایت‌های آنان از تجربه حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا فراهم می‌کند؛ بخشی که تلاش خواهد کرد علاوه بر اطلاع‌رسانی، مخاطبان را با تلاش‌ها، دستاورد‌ها و تجربه‌های ورزشکاران پاراآسیایی کشورمان بیشتر آشنا کند.

بخش ویژه خبری نیز از دیگر قسمت‌های این برنامه خواهد بود که آخرین اخبار، نتایج، جدول مدالی و رویداد‌های مهم بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را پوشش می‌دهد تا مخاطبان بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن از وضعیت رقابت‌ها و عملکرد کاروان‌های ورزشی مطلع شوند.

همچنین بخش ویژه تعاملی «دهکده آسیایی، بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶» با هدف برقراری ارتباط مستقیم با مخاطبان طراحی شده است. بینندگان می‌توانند در جریان پخش برنامه، دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره مسابقات و عملکرد ورزشکاران مطرح کنند، در نظرسنجی‌ها مشارکت داشته باشند و عکس‌ها و فیلم‌های خود را برای برنامه ارسال کنند. این بخش با فراهم کردن زمینه مشارکت مخاطبان، تلاش می‌کند ارتباطی دوطرفه میان بینندگان و عوامل برنامه ایجاد کند.

ویژه‌برنامه «دهکده آسیایی، بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶» از روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، همزمان با مراسم افتتاحیه بازی‌ها، آغاز می‌شود و تا پایان این رقابت‌ها در روز ۲ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. این برنامه با بهره‌گیری از پخش زنده مسابقات، گزارش‌های میدانی، اخبار، تحلیل‌های تخصصی و حضور قهرمانان و مدال‌آوران، تلاش می‌کند تصویری جامع از روند برگزاری بازی‌ها و دستاورد‌های ورزشکاران در اختیار مخاطبان قرار دهد.

بر این اساس، «دهکده آسیتیی، بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶» با ترکیبی از پوشش زنده رقابت‌ها، گزارش‌های خبری، گفت‌و‌گو با قهرمانان و مدال‌آوران، تحلیل اتفاقات روز و ارتباط مستقیم با مخاطبان، همراهی مستمر شبکه ورزش با بازی‌های پاراآسیایی را رقم خواهد زد تا بینندگان بتوانند از نخستین روز مسابقات تا پایان این رویداد، در جریان مهم‌ترین لحظات و نتایج رقابت‌ها قرار بگیرند.

تهیه‌کنندگی این ویژه‌برنامه بر عهده ناصر عالمی، سردبیری آن بر عهده مجتبی خشایارفرد و کارگردانی هنری آن بر عهده یاسر عالمی است.

مخاطبان شبکه ورزش سیما می‌توانند از روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، با تماشای «دهکده آسیایی، بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶»، رقابت‌های ورزشکاران، آخرین اخبار و نتایج، گزارش‌های زنده و بخش‌های تحلیلی این رویداد را دنبال کنند و در بخش شبانه نیز با حضور قهرمانان و مدال‌آوران، مروری بر مهم‌ترین اتفاقات و افتخارات بازی‌های پاراآسیایی داشته باشند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما