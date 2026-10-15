باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی هدایت، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: در این نشست، موضوعات مرتبط با حوزه مسکن و توسعه شهری، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تعهدات استان‌ها در زمینه تولید مسکن شهری مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی این نشست، برنامه‌ریزی برای افتتاح پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دهه فجر بود که با توجه به اهمیت موضوع، به‌صورت هفتگی و ماهانه از سوی ادارات کل استانی پیگیری می‌شود.

هدایت با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های مسکن شهری ادامه داد: تسریع در آغاز عملیات اجرایی الگو در مراکز استان‌ها و همچنین اجرای طرح محلات دوستدار سالمند، از دیگر برنامه‌های پیش‌روی معاونت مسکن شهری است که در این نشست بر آن تأکید شد.

پیگیری تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی پروژه‌ها

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به بررسی مشکلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به دهک‌های هدف، پیگیری تسهیلات صندوق ملی، مدیریت آورده متقاضیان و مشکلات موجود در قراردادهای پیمانکاری از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

وی تصریح کرد: هدف از بررسی این مسائل، تسهیل روند جذب اعتبارات، رفع موانع اجرایی و افزایش سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن شهری است. همچنین مصوبات این نشست به‌صورت مستمر تا برگزاری همایش بعدی در یکی دیگر از استان‌ها پیگیری و ارزیابی خواهد شد.

بررسی ویژه پروژه نهضت ملی مسکن پرواز

هدایت با اشاره به بررسی ویژه پروژه پرواز به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلان نهضت ملی مسکن در کشور اظهار کرد: مسائل و مشکلات این پروژه در جلسه‌ای جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مناسبی برای تسریع در روند اجرای آن اتخاذ شد که اجرای آن‌ها منوط به تصویب در جلسه با مقام عالی وزارت است.

وی افزود: با عملیاتی شدن این تصمیمات، انتظار می‌رود روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن پرواز شتاب بیشتری بگیرد

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای هم‌زمان بخش‌های مختلف این پروژه گفت: ساخت واحدهای مسکونی باید هم‌زمان با اجرای زیرساخت‌ها و تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی در محلات پروژه پیش برود تا ساکنان در کنار تحویل واحدهای مسکونی، از خدمات و امکانات موردنیاز نیز برخوردار شوند.

هدایت خاطرنشان کرد: کیفیت اجرای پروژه‌ها مطلوب ارزیابی می‌شود و امیدواریم با پیش‌بینی و تأمین منابع مالی موردنیاز از محل ظرفیت‌های مختلف، بتوانیم روند اجرایی این پروژه‌ها را با سرعت بیشتری نسبت به گذشته دنبال کنیم.