دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از تفهیم اتهام به ۱۲ نفر در ارتباط با پرونده مالی ۱۰.۵ میلیون دلاری موسوم به FNDK و صدور قرار بازداشت موقت برای آنان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دادگستری گیلان، امیر رحمتی اظهار کرد: در این پرونده افرادی با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی، اقدام به جمع‌آوری وجوه از اشخاص مختلف کرده و شمار قابل‌توجهی از افراد نیز با اعتماد به این ادعاها، مبالغی را واریز کردند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش ادامه داد: بر اساس برآورد اولیه، میزان تخلف مالی موضوع پرونده معادل ۱۰ میلیون و ۵۵۹ هزار دلار در قالب ارز دیجیتال تتر اعلام شده است.

وی افزود: تاکنون به ۱۲ نفر با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی تفهیم اتهام شده و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شده است که این افراد پس از صدور قرار به زندان لاکان رشت منتقل شده‌اند.

رحمتی بیان کرد: دستورات قضایی برای شناسایی، ردیابی و توقیف اموال و عواید احتمالی حاصل از جرم انجام و در این زمینه، مکاتبات لازم با بانک مرکزی به‌منظور پیگیری مسدودی و رصد حساب‌ها انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش اضافه کرد: برای برخی از متهمانی که تاکنون دستگیر نشده‌اند مطابق مقررات قانونی، دستور ممنوع‌الخروجی صادر شده و در مورد تعدادی دیگر نیز نیابت قضایی با هدف دستگیری آنان صادر شده است.

برچسب ها: دستگیری ، پلیس
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