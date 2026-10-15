رئیس پلیس فتا استان گیلان درباره ترفند مجرمان سایبری برای کلاهبرداری با ارسال کارت عروسی جعلی هشدار داد و از شهروندان خواست پیش از باز کردن لینک‌های دریافتی، از معتبر بودن آنها اطمینان حاصل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر اظهار داشت: کلاهبرداران با ارسال پیام‌هایی تحت عنوان کارت عروسی و ترغیب کاربران به باز کردن لینک‌های ناشناس، درصدد آلوده‌سازی تلفن همراه و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و بانکی آنان هستند.
وی افزود: شهروندان از نصب برنامه‌ها از منابع نامعتبر خودداری کنند و حتی در صورت دریافت پیام از سوی آشنایان، پیش از باز کردن لینک، صحت آن را بررسی کنند. رئیس پلیس فتا گیلان از شهروندان خواست برای دریافت آموزش‌های سایبری به سایت www.policefata.ir مراجعه کرده یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: پلیس فتا ، کارت عروسی
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