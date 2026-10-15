باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر اظهار داشت: کلاهبرداران با ارسال پیام‌هایی تحت عنوان کارت عروسی و ترغیب کاربران به باز کردن لینک‌های ناشناس، درصدد آلوده‌سازی تلفن همراه و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و بانکی آنان هستند.

وی افزود: شهروندان از نصب برنامه‌ها از منابع نامعتبر خودداری کنند و حتی در صورت دریافت پیام از سوی آشنایان، پیش از باز کردن لینک، صحت آن را بررسی کنند. رئیس پلیس فتا گیلان از شهروندان خواست برای دریافت آموزش‌های سایبری به سایت www.policefata.ir مراجعه کرده یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس