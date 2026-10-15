باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - در پی حمله گسترده پهپادی اوکراین به منطقه ریازان روسیه، پالایشگاه نفت این منطقه دچار آتش‌سوزی شد؛ حمله‌ای که نخستین حمله اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه از زمان اعلام آتش‌بس انرژی از سوی دونالد ترامپ به شمار می‌رود.

پاول مالکوف، فرماندار منطقه ریازان روز پنجشنبه اعلام کرد که میزان خسارت‌های مادی در حال بررسی است و نیرو‌های امدادی در محل حادثه مشغول فعالیت هستند. به گفته او، در جریان حملات، یک انبار در نقطه‌ای دیگر از منطقه نیز آسیب دیده است.

این حمله در حالی انجام شد که ترامپ روز یکشنبه اعلام کرده بود روسیه و اوکراین بر سر آتش‌بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی توافق کرده‌اند؛ با این حال، هیچ‌یک از دو طرف این توافق را تأیید نکرده بودند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد که کی‌یف برای تبعیت از خواسته‌های آمریکا، حملات به تأسیسات انرژی را به مدت سه روز متوقف کرده بود، اما به دلیل ادامه حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، این حملات از سر گرفته خواهد شد.

پالایشگاه ریازان متعلق به شرکت نفتی روس‌نفت است و سوخت مورد نیاز مسکو را تأمین می‌کند. این پالایشگاه در ماه‌های اخیر چندین بار هدف حملات پهپادی قرار گرفته و حدود پنج درصد از ظرفیت کل پالایش نفت روسیه را به خود اختصاص می‌دهد.

فرماندار ریازان همچنین پیش‌تر اعلام کرده بود که در پی «حملات گسترده پهپادی» کلاس‌های مدارس و مهدکودک‌ها در دو منطقه لغو شده است.

منبع: رویترز