معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های طرح‌های مسکن پیش از افتتاح گفت:در هر جایی که ساخت‌وساز انجام می‌شود باید ابتدا زیرساخت‌ها از جمله برق، آب، فاضلاب و محوطه‌سازی آماده شود تا محیطی مناسب برای زندگی مردم فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم پناه در سومین روز سفر به استان آذربایجان شرقی در آیین افتتاح ۱۱۲۴۸ واحد مسکن شهری و روستایی با تاکید بر ضرورت تامین مسکن مناسب برای مردم گفت:کمک به معیشت و زندگی مردم از تاکیدات رئیس جمهور است و تلاش برای آماده‌سازی و تحویل واحد‌های مسکونی مناسب یکی از مصادیق تحقق این رویکرد به شمار می‌رود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های طرح‌های مسکن پیش از افتتاح افزود: در هر جایی که ساخت‌وساز انجام می‌شود باید ابتدا زیرساخت‌ها از جمله برق، آب، فاضلاب و محوطه‌سازی آماده شود تا محیطی مناسب برای زندگی مردم فراهم شود. چرا که واحد‌های مسکونی نباید پیش از تکمیل این زیرساخت‌ها افتتاح شوند.

قائم‌پناه گفت: واحد‌هایی که ساخته می‌شوند باید از استحکام لازم برخوردار باشند.

وی در ادامه از تلاش‌های بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی قدردانی کرد و با اشاره به بازدید از منطقه آذرشهر و طرح‌های فاضلاب و برق گفت: در آنجا نیز به نقش همکاری‌های استاندار در توسعه استان اشاره شد و این همکاری‌ها بسیار مفید بوده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود:به سهم خود و از طرف رئیس جمهور از استاندار آذربایجان شرقی همکاران ایشان، معاونان و همه مدیران استان که برای فراهم کردن آسایش و آرامش مردم در شرایط کنونی تلاش می‌کنند بی‌نهایت قدردانی می‌کنم.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: افتتاح طرح ، واحد مسکونی
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