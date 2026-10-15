عنوان شهر ملی نمد باید به رونق بازار، افزایش فروش و اشتغال هنرمندان منجر شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری، در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی نمد در شهرکرد اظهار کرد: نمدمالی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این استان است که با برنامه‌ریزی هدفمند می‌تواند به رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.

وی با اشاره به ثبت شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد در سال ۱۳۹۷ افزود: پس از گذشت حدود هشت سال از ثبت این عنوان، باید آثار آن در افزایش فروش محصولات، توسعه کارگاه‌های تولیدی، بهبود درآمد هنرمندان و گسترش بازار صنایع‌دستی نمایان شود.

مردانی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروهی برای پیگیری مطالبات هنرمندان نمدمال تصریح کرد: تأمین مواد اولیه، آموزش، طراحی محصولات متناسب با نیاز روز، نوآوری، بسته‌بندی، برندسازی و توسعه بازار باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا زمینه رقابت محصولات نمدی شهرکرد در بازار‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، بخش خصوصی و مجموعه‌های گردشگری گفت: مسئولیت توسعه نمد تنها بر عهده یک دستگاه نیست و هر مجموعه باید متناسب با وظایف خود، برنامه مشخص، زمان‌بندی اجرایی و نتایج قابل ارزیابی ارائه کند.

وی حرکت به سمت ثبت جهانی شهرکرد به‌عنوان شهر نمد را از اهداف مهم این حوزه دانست و افزود: تحقق این هدف نیازمند شناسایی الزامات ثبت جهانی، بررسی تجربه شهر‌های موفق، تقویت تولید، حمایت از هنرمندان و پیوند صنایع‌دستی با گردشگری است.

مردانی با اشاره به نقش مدیریت شهری در معرفی این هنر بیان کرد: هویت شهر ملی نمد باید در سیمای شهر، ورودی‌ها، المان‌های شهری، مراکز عرضه صنایع‌دستی، هتل‌ها و مجموعه‌های گردشگری نمود پیدا کند تا محصولات نمدی بیش از گذشته در معرض دید مردم و گردشگران قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال تجربه پیشکسوتان به نسل جوان خاطرنشان کرد: حفظ این میراث ارزشمند زمانی امکان‌پذیر است که هنرمندان از درآمد مناسب و بازار فروش برخوردار باشند و جوانان نیز بتوانند آینده شغلی خود را در این هنر ببینند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: ملاک موفقیت جشنواره ملی نمد، صرفاً برگزاری رویداد نیست بلکه میزان پیشرفت هنرمندان، رونق بازار، افزایش فروش محصولات و ایجاد اشتغال باید مبنای ارزیابی دستاورد‌های آن قرار گیرد.

گفتنی است؛ در پایان از برترین های حوزه نمد از استان های مختلف کشور تقدیر شد.