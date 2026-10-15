 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت بررسی علمی پیامد‌های زیست‌محیطی سد ژاوه گفت: چنانچه نتایج بررسی‌های کارشناسی نشان دهد آبگیری این سد سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، باید درباره توقف آبگیری و رهاسازی آب تصمیم‌گیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی  -  علی‌اکبر ورمقانی در همایش «توسعه پایدار ژاورود؛ چالش‌ها، راهکار‌ها و چشم‌انداز آینده» که در خانقاه روستای دولاب برگزار شد، اظهار کرد: توسعه پایدار ابعاد مختلفی دارد و تحقق آن مستلزم توجه هم‌زمان به توسعه فرهنگی، ارتقای منابع انسانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه است.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت دادن به منافع عمومی در تصمیم‌گیری‌ها افزود: بهره‌گیری از خرد جمعی و مشارکت مردم می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای توسعه پایدار و رفع مشکلات مناطق مختلف استان باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی منطقه ژاورود و هورامان اظهار کرد: این منطقه از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی برخوردار است و مردم بومی آن بیش از دیگران نسبت به سرنوشت و آینده محل زندگی خود دغدغه دارند.

ورمقانی با بیان اینکه مسئولان وظیفه دارند برای تحول و توسعه این منطقه تلاش کنند، افزود: با وجود ارائه خدمات مختلف در سال‌های گذشته، برخی روستا‌های منطقه همچنان با کمبود زیرساخت‌ها، از جمله راه‌های آسفالته، مواجه هستند که رفع این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی و پیگیری جدی است.

وی در ادامه با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره پیامد‌های سد ژاوه گفت: این طرح اجرا شده است و اکنون باید با بررسی دقیق شرایط موجود، برای شناسایی نواقص، ارزیابی تهدید‌های احتمالی و رفع مشکلات آن اقدام کرد.

معاون استاندار کردستان با تأکید بر اولویت سلامت مردم و ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در بهره‌برداری از سد ژاوه تصریح کرد: چنانچه بررسی‌های کارشناسی، مخاطره‌آمیز بودن آبگیری این سد برای سلامت مردم را تأیید کند، باید درباره توقف آبگیری و رهاسازی آب تصمیم‌گیری شود.

ورمقانی با اشاره به انجام مطالعات علمی درباره این سد اظهار کرد: لازم است مخاطرات و مشکلات احتمالی آن به‌صورت دقیق بررسی شود و دانشگاه کردستان نیز با انجام پژوهش‌های تخصصی، ابعاد مختلف موضوع را ارزیابی و نتایج کارشناسی خود را درباره وجود یا نبود مخاطرات اعلام کند.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه آبگیری سد باید بر پایه نتایج بررسی‌های علمی و با در نظر گرفتن سلامت مردم و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین با اشاره به مطالبات و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مردم و شرکت‌کنندگان در این همایش گفت: این مسائل را به استاندار کردستان منتقل خواهیم کرد تا در روند پیگیری و رفع مشکلات منطقه مورد توجه قرار گیرد.

ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کردستان تأکید کرد و گفت: اقدامات خوبی برای ثبت جهانی آثار تاریخی و فرهنگی استان انجام شده است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه معرفی بیشتر ظرفیت‌های ارزشمند منطقه ژاورود و بهره‌گیری از آنها در مسیر توسعه پایدار فراهم شود.

فرماندار سنندج نیز در این همایش، کاهش جمعیت و مهاجرت جوانان را از مهم‌ترین چالش‌های منطقه ژاورود دانست و گفت: بسیاری از روستاهای این منطقه با مهاجرت جمعیت جوان مواجه شده‌اند و در برخی از آن‌ها، بخش عمده جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند.

غریب سجادی با بیان اینکه مردم مهم‌ترین سرمایه منطقه ژاورود هستند، اظهار کرد: خالی‌شدن روستاها از سکنه، یکی از تهدیدهای جدی پیش روی این منطقه است و باید برای جلوگیری از تداوم مهاجرت و تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها چاره‌اندیشی شود.

وی با تأکید بر اینکه محیط زیست از مؤلفه‌های اصلی توسعه پایدار به شمار می‌رود، افزود: اگر از محیط زیست ژاورود حفاظت نکنیم، مشکلات زیست‌محیطی به مانعی جدی در مسیر توسعه منطقه تبدیل خواهد شد.

فرماندار سنندج با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره پیامدهای بهداشتی و زیست‌محیطی سد ژاوه بیان کرد: این سد با مسائل و ابهاماتی در حوزه بهداشت مواجه است و برای بررسی بیشتر موضوعات مرتبط با آن، شورای تأمین استان و شهرستان تشکیل شده است.

سجادی ظرفیت سد ژاوه را ۹۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: حدود ۲۰ میلیون مترمکعب فاضلاب وارد این سد می‌شود که این موضوع ضرورت بررسی دقیق پیامدهای بهداشتی و زیست‌محیطی آن را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات بهداشتی سد ژاوه تصریح کرد: آبگیری این سد در شرایط کنونی و بدون تعیین تکلیف مسائل بهداشتی آن، اقدامی زیان‌بار برای مردم منطقه است و باید برای رفع مشکلات موجود و جلوگیری از پیامدهای احتمالی آن، اقدامات اساسی انجام شود.

فرماندار سنندج با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، افزود: برای جلوگیری از آسیب به منطقه ژاورود، لازم است مشکلات بهداشتی سد ژاوه به‌صورت جدی بررسی و راهکارهای مؤثر برای رفع آن‌ها اجرا شود.

سجادی در ادامه، اقتصاد و معیشت را از دیگر مؤلفه‌های اساسی توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: تا زمانی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم منطقه چاره‌اندیشی نشود، نمی‌توان انتظار تحقق توسعه پایدار را داشت.

وی تأکید کرد: توسعه ژاورود نیازمند توجه هم‌زمان به حفاظت از محیط زیست، رفع مشکلات زیرساختی، تقویت اقتصاد محلی و فراهم‌کردن زمینه ماندگاری جمعیت در روستاهاست.

برچسب ها: کردستان ، آبگیری سدها ، سلامت مردم
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