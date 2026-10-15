باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - ترافیک سنگین خیابان‌ها و توقف خودرو‌ها پشت چراغ قرمز، در کنار استفاده برخی رانندگان از تلفن همراه با شیشه‌های پایین خودرو، می‌تواند فرصتی برای سارقان فراهم کند تا در چند ثانیه گوشی تلفن همراه را از داخل خودرو بقاپند و از محل متواری شوند.

در این شیوه سرقت، سارق ممکن است با موتورسیکلت یا به‌صورت پیاده به خودروی متوقف‌شده نزدیک شود و با استفاده از حواس‌پرتی راننده، تلفن همراه او را برباید. رعایت برخی نکات ساده ایمنی و توجه به محیط اطراف می‌تواند در پیشگیری از این نوع سرقت‌ها مؤثر باشد.

سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شیوه سرقت گوشی تلفن همراه از رانندگان در ترافیک و پشت چراغ قرمز، بر ضرورت رعایت نکات پیشگیرانه از سوی شهروندان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این سرقت‌ها در پشت چراغ قرمز‌ها یا در ترافیک رخ می‌دهد؛ به‌طوری که برخی شهروندان شیشه خودروی خود را پایین نگه می‌دارند و هم‌زمان از تلفن همراه استفاده می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود تمرکز آنها بر محیط اطراف کاهش یابد و سارقان از این فرصت برای قاپیدن گوشی استفاده کنند.

خدایی با بیان اینکه سارقان ممکن است با موتورسیکلت یا به‌صورت پیاده به خودرو‌ها نزدیک شوند، افزود: نخستین توصیه به رانندگان این است که تا حد امکان شیشه‌های خودرو را بالا نگه دارند و هنگام توقف در ترافیک یا پشت چراغ قرمز، قفل مرکزی خودرو را فعال کنند. رعایت این نکات می‌تواند احتمال دسترسی سارقان به داخل خودرو و ارتکاب سرقت را کاهش دهد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: رانندگان باید هنگام استفاده از تلفن همراه در خودرو نیز دقت کافی داشته باشند. مشاهده می‌شود برخی افراد هنگام رانندگی، با یک دست فرمان را کنترل می‌کنند و با دست دیگر مشغول کار با گوشی هستند؛ این وضعیت علاوه بر ایجاد خطر برای رانندگی، موجب کاهش توجه راننده به اتفاقات اطراف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سارقان از لحظاتی که راننده تمرکز کافی بر محیط اطراف ندارد، برای نزدیک شدن به خودرو و سرقت تلفن همراه استفاده می‌کنند؛ بنابراین، توجه به اطراف، بالا نگه داشتن شیشه‌ها، فعال کردن قفل مرکزی و پرهیز از استفاده غیرضروری از تلفن همراه هنگام رانندگی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پیشگیری از این سرقت‌ها کمک کند.