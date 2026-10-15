کیتی زکریا پس از نخستین نشست خبری خود با شکایتی روبه‌رو شده است که خواستار بررسی صلاحیت‌های حقوقی و وضعیت مجوز وکالت اوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک گروه ناظر آمریکایی با ثبت شکایتی نزد کانون وکلای ایالت کالیفرنیا، خواستار تحقیق درباره این موضوع شده است که آیا کیتی زکریا، سخنگوی جدید کاخ سفید با معرفی خود به‌عنوان وکیل، بدون داشتن مجوز لازم برای فعالیت حرفه‌ای، قانون را نقض کرده است یا خیر.

سازمان «کارزار پاسخ‌گویی» اعلام کرد زکریا در برنامه‌های تلویزیونی خود را وکیل معرفی کرده و همچنین مدعی شده است که مشاور حقوقی ارشد یک سازمان غیرانتفاعی محافظه‌کار مستقر در کالیفرنیاست.

میشل کوپراسمیت، مدیر اجرایی این سازمان گفت زکریا بار‌ها برای تقویت اعتبار و شهرت خود، خود را وکیل معرفی کرده است. او از کانون وکلای کالیفرنیا خواست بررسی کند که آیا سخنگوی کاخ سفید افکار عمومی را درباره صلاحیت‌های حرفه‌ای خود گمراه کرده است یا خیر.

دونالد ترامپ هنگام اعلام انتصاب وی از او با عنوان «وکیل» یاد کرده بود؛ با این حال، خبرنگاران تاکنون مدرکی پیدا نکرده‌اند که نشان دهد او در هیچ‌یک از ایالت‌های آمریکا مجوز وکالت دریافت کرده است.

زکریا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه مدعی شد در حوزه حقوق معاملات بین‌المللی فعالیت داشته و تمام صلاحیت‌های لازم را داراست، اما مشخص نکرد که آیا در آمریکا مجوز وکالت دارد یا خیر. او همچنین نگفت در صورت داشتن چنین مجوزی، در کدام حوزه قضایی پذیرفته شده است. زکریا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره محل شرکت در آزمون وکالت گفت: «وقتی به چین نقل مکان کردم.»

کانون وکلای ایالت کالیفرنیا نیز به رسانه‌های آمریکایی اعلام کرده است که هیچ سابقه‌ای از صدور مجوز وکالت برای زکریا، چه با نام خانوادگی فعلی و چه با نام خانوادگی پیش از ازدواج، در دست ندارد.

بر اساس سوابق حرفه‌ای او که خبرگزاری فرانسه به آن اشاره کرده، زکریا پیش‌تر در یک شرکت حقوقی در پکن فعالیت داشته است. او که ۴۱ سال دارد، در سال ۲۰۱۱ از دانشکده حقوق دانشگاه پپرداین فارغ‌التحصیل شد؛ با این حال، داشتن مدرک حقوق به‌تنهایی مجوز فعالیت به‌عنوان وکیل محسوب نمی‌شود.

همچنین اتباع خارجی اجازه شرکت در آزمون وکالت چین را ندارند، هرچند می‌توانند برخی فعالیت‌های حقوقی مشخص را در شرکت‌های حقوقی این کشور انجام دهند.

این جنجال پس از نخستین حضور زکریا در مقام سخنگوی رسمی کاخ سفید در روز سه‌شنبه بالا گرفت. او در نشست خبری ۱۴ دقیقه‌ای خود، بخش قابل‌توجهی از مطالب را از روی یادداشت‌های از پیش آماده‌شده خواند و تنها به پرسش‌های سه رسانه پاسخ داد که همگی از حامیان ترامپ توصیف شده‌اند.

او در پاسخ به برخی پرسش‌ها نیز با دشواری روبه‌رو شد و در یک مورد، به‌ اشتباه از ترامپ با عنوان «همسرم» یاد کرد. با این حال، ترامپ از نخستین حضور رسانه‌ای او تمجید کرد و به خبرنگاران گفت: «دیدم که خیلی خوب بود.»

منبع: المیادین

برچسب ها: سخنگوی کاخ سفید ، دونالد ترامپ
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