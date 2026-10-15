باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید باسره در آستانه ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار با گرامیداشت مقام کادر درمان اظهار داشت: جامعه پرستاری هرمزگان علاوه بر ایفای مسئولیت حرفه‌ای خود در مراقبت از بیماران، همواره در عرصه نیکوکاری و یاری به نیازمندان نیز حضوری مؤثر داشته است.

وی با اشاره به واریز بیش از یک میلیارد و ۲۱۷ میلیون تومان کمک نقدی مستقیم توسط این پرستاران خیر در سال جاری به حساب فرزندان معنوی خود، افزود: در حال حاضر ۳۱ هزار و ۲۲۷ حامی نیک‌اندیش، حمایت از ۸ هزار و ۹۳۰ فرزند یتیم و ۸ هزار و ۸۸۵ فرزند محسنین را در سراسر استان بر عهده دارند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان در پایان از عموم مردم، پزشکان و کادر درمان دعوت کرد تا با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ یا مراجعه به پایگاه اینترنتی ekram.emdad.ir، در طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت کنند.

منبع خبر: کمیته امداد هرمزگان