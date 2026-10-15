سرلشکر عبداللهی: تکریم پرستار، تکریم اقتدار و امنیت ملی است

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیامی به مناسبت روز پرستار نوشت: نقش پرستاران فراتر از یک وظیفه شغلی و بخشی از منظومه سلامت دفاعی و عاملی مؤثر در ارتقاء آمادگی رزمی، تاب‌آوری ملی و صیانت از سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار آمده است: سالروز ولادت با سعادت عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)، اسوه صبر، بصیرت، ایثار و استقامت، و نام‌گذاری این روز فرخنده به عنوان "روز پرستار"، فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام والای پرستاران و قدردانی از مجاهدت‌های خالصانه آنان در عرصه سلامت و خدمت به مردم است.

در ادامه این پیام آمده است: حافظه تاریخی ایران و ایرانی گواهی می‌دهد پرستاران و جامعه سلامت نیرو‌های مسلح، در کنار دانش و مهارت حرفه‌ای، با روحیه‌ای جهادی و سرشار از تعهد، ایثار و مسئولیت‌پذیری، در خط مقدم خدمت‌رسانی به کارکنان، رزمندگان و خانواده‌های آنان، مجاهدانه و صادقانه نقش آفرینی می‌کنند. این نقش، فراتر از یک وظیفه شغلی، بخشی از منظومه سلامت دفاعی و عاملی مؤثر در ارتقاء آمادگی رزمی، تاب‌آوری ملی و صیانت از سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح است.

سرلشکر عبداللهی در پیام خود تاکید کرده است: بی‌تردید، تکریم پرستاران، تکریم سلامت، امنیت و اقتدار ملی است. پرستاران در شرایط عادی و بحرانی، همواره پایبندی خود را به رسالت مقدس خدمت به هم‌نوع به اثبات رسانده‌اند؛ نمونه بارز آن را در دوران بیماری‌های همه‌گیر و نیز در ایام پرافتخار خدمت رسانی در دفاع مقدس اول، دوم و سوم می‌توان مشاهده کرد.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ادامه پیام خود آورده است: در این موسم خجسته، با تبریک صمیمانه روز پرستار به تمامی پرستاران شریف و فداکار نیرو‌های مسلح، یاد و خاطره هفده پرستار شهید در جنگ‌های تحمیلی آمریکایی صهیونی اخیر را گرامی داشته و مقام شامخ آنان را ارج می‌نهم؛ بزرگ‌مردان و بزرگ‌زنانی که در مسیر انجام وظیفه و نجات جان انسان‌ها، از ارزشمندترین سرمایه خویش گذشتند. بی‌تردید نام و یاد این شهدای والامقام، سندی ماندگار از پیوند دانش، خدمت، ایثار و فداکاری است و راه و رسم آنان، چراغی روشن و الگویی برای پرستاران نیرو‌های مسلح و نسل آینده خواهد بود.

سرلشکر عبداللهی در پیام خود یادآور شده است: ۲۴ مهرماه، مصادف با ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) و روز پرستار را به یکایک جامعه پرستاری کشور، بویژه پرستاران نیرو‌های مسلح تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر خدمت به ایران اسلامی و مردم مبعوث‌شده تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و زعامت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) طلب می‌کنیم.

برچسب ها: ستاد کل نیروهای مسلح ، روز پرستار
خبرهای مرتبط
فرمانده هوافضای سپاه: حضرت زینب (س) الگویی برای پرستارانند
طوفان الاقصی فراتر از تصور رژیم صهیونی بود؛ دفاع از جبهه مقاومت تا آزادی قدس ادامه دارد
سرلشکر عبداللهی: اگر جنگ جدیدی آغاز شود، آتش آن دامن همه را فرا می‌گیرد
سرلشکر عبداللهی: شاخص‌های امنیت کشور بهتر از گذشته است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جانشین فرمانده کل سپاه: اجازه نمی‌دهیم حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد
فرمانده کل ارتش: تنگه هرمز تا رعایت حقوق ملت ایران بسته می‌ماند
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت بازگشایی سفارت کلمبیا در قدس اشغالی
پزشکیان: شجاعت پرستاران در جنگ‌های تحمیلی اخیر باید سینه به سینه گفته شود
بقائی: انگلیس با فرافکنی نقش خود در ناامنی غرب آسیا را کتمان نکند
بقائی جان‌باختن دانش‌آموزان و معلمان پاکستانی را تسلیت گفت
آخرین اخبار
فرمانده کل ارتش: تنگه هرمز تا رعایت حقوق ملت ایران بسته می‌ماند
بقائی: انگلیس با فرافکنی نقش خود در ناامنی غرب آسیا را کتمان نکند
جانشین فرمانده کل سپاه: اجازه نمی‌دهیم حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت بازگشایی سفارت کلمبیا در قدس اشغالی
بقائی جان‌باختن دانش‌آموزان و معلمان پاکستانی را تسلیت گفت
پزشکیان: شجاعت پرستاران در جنگ‌های تحمیلی اخیر باید سینه به سینه گفته شود
فرمانده هوافضای سپاه: حضرت زینب (س) الگویی برای پرستارانند
عراقچی: روابط تاریخی ایران و یمن باید تقویت شود
غریب‌آبادی: زمان اخراج رژیم صهیونیستی از سیکا فرا رسیده است
آتش سوزی یک فروند نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز
پیام تبریک پزشکیان در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در رقابت‌های جهانی آمریکا
بقائی: رئیس‌جمهور در اجلاس سران معاهده تنوع زیستی شرکت می‌کند/ عراقچی به بغداد می‌رود
اعتراض به سخنرانی رئیس رژیم صهیونیستی؛ ایران و ۱۲ کشور سالن اجلاس سیکا را ترک کردند
سرلشکر عبداللهی: تکریم پرستار، تکریم اقتدار و امنیت ملی است
فرمانده کل ارتش: ایستادگی مقتدرانه رزمندگان جلوه‌هایی از پیوند ایمان و اقتدار است
پیام رئیس مجلس در پی ترور پاسدار شهیده افسانه عقیلا
عارف: پیروزی در خاک آمریکا تبلور باور «ما می‌توانیم» است
محمدباقر قالیباف: جوان ایرانی، در میدان‌های نبرد و ورزش، پرچم اقتدار ایران را برافراشته نگه می‌دارد
پزشکیان: با ایستادگی ملت، دشمن در سوءاستفاده از ناترازی‌ها ناکام ماند
امیر دریادار سیاری: تنگه هرمز بسته است؛ عبور باید با هماهنگی باشد
 حضور مقتدرانه نیروی زمینی ارتش از شمال غرب تا سواحل مکران/ نقش اثرگذار نیروی انسانی در میدان رزم
محمدرضا عارف: امسال واردات بنزین نخواهیم داشت
نظام بانکی در شکل‌گیری تورم کنونی نقش مهمی دارد