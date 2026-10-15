معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش، تأمین پایدار مواد اولیه واحدهای فولادی و تقویت همکاری میان صنایع بزرگ استان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خلیل قاسمی ،با اشاره به سیاست‌های استانداری برای تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی و استمرار تولید اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و دستور استاندار هرمزگان، زمینه همکاری میان چهار مجموعه بزرگ فولادی استان شامل شرکت‌های مادکوش، صبا فولاد خلیج فارس، فولاد کاوه جنوب کیش و فولاد هرمزگان با تمرکز بر استفاده از ظرفیت تولید گندله مادکوش فراهم شده است.

وی با تأکید بر اینکه مواد اولیه تولیدشده در استان باید تا حد امکان در واحدهای پایین‌دست زنجیره به ارزش افزوده تبدیل شوند، افزود: استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد هماهنگی میان واحدهای تولیدی، از الزامات تداوم فعالیت صنعتی و حفظ اشتغال در هرمزگان است.

بر اساس مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هرمزگان، مقرر شده است شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، کنسانتره موضوع قرارداد بلندمدت را مستقیماً برای مصرف در واحد تولیدی مادکوش تأمین کند و اداره‌کل صمت استان نیز موضوع کسر از سهمیه عرضه گهرزمین در بورس کالا را پیگیری نماید. این تصمیم در راستای ایجاد پیوستگی از تأمین کنسانتره تا تولید گندله، آهن اسفنجی، بریکت گرم و محصولات فولادی نیمه‌نهایی اتخاذ شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به اینکه این چهار مجموعه بزرگ در مجموع حدود ۴ هزار و ۳۰۰ شغل مستقیم و بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت این واحدها، شبکه گسترده‌ای از حمل‌ونقل، خدمات فنی، تعمیراتی و پیمانکاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تأمین پایدار مواد اولیه نقش کلیدی در پایداری این اشتغال دارد.

قاسمی در پایان با یادآوری ظرفیت‌های زیرساختی استان از جمله بنادر راهبردی و شبکه ریلی، تصریح کرد: رویکرد مدیریت استان، حمایت از سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر و ماندگاری منافع اقتصادی در هرمزگان است تا این منطقه بیش از پیش به کانون تولید و صادرات فولاد کشور تبدیل شود.

منبع خبر: استانداری هرمزگان