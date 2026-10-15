باشگاه خبرنگاران جوان؛ سپیده جوادی در سومین جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان با اشاره به رویکرد استانداری در تقویت مشارکت اجتماعی اظهار کرد: سیاست استان علاوه بر توسعه کمی تشکل‌ها، بر ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و توانمندسازی تخصصی آن‌ها متمرکز است.

وی با تشریح آمار مجموعه‌های مردمی استان تا مهرماه، از صدور ۱۶۸ مجوز توسط وزارت کشور، استانداری و فرمانداری‌ها، ۳۰۱ مجوز توسط بهزیستی و ۱۳۳ مجوز از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان خبر داد و افزود: بیش از یک‌هزار کانون فرهنگی هنری مساجد، یک‌هزار و ۵۳۴ هیئت مذهبی، ۱۷۰ مرکز نیکوکاری و حدود یک‌هزار و ۳۰۰ گروه جهادی نیز در هرمزگان فعالیت دارند که آمار برخی از این مجموعه‌ها در حال به‌روزرسانی است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان برگزاری دوره‌های آموزشی با حضور استادان ملی و کمک به تأمین منابع مالی پایدار را از محورهای حمایتی برشمرد و تصریح کرد: این برنامه‌های آموزشی شامل تشکل‌ها، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی و کانون‌ها می‌شود تا زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر آن‌ها در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی استان فراهم گردد.

جوادی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های متولی صدور مجوز و رعایت ضوابط قانونی، بر لزوم برگزاری نشست‌های توجیهی مشترک برای تبیین فرآیندهای قانونی و تقویت هم‌افزایی میان نهادها تأکید کرد.

منبع:روابط عمومی استانداری هرمزگان