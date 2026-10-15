باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تأکید کرد که این نیرو‌ها هیچ عملیاتی برای هدف قرار دادن خاک عربستان انجام نداده‌اند. او در بیانیه‌ای، ادعای عربستان درباره حمله به سمت شهر مدینه را «یک دروغ‌پردازی بزرگ و فاحش» توصیف کرد.

سریع در عین حال گفت نیرو‌های مسلح یمن پیش‌تر درباره خطر پرواز به فرودگاه‌های عربستان هشدار داده‌اند و این فرودگاه‌ها را ناامن می‌دانند؛ با این حال، فرودگاه‌ها و حریم هوایی مناطق مقدس مکه و مدینه از این هشدار مستثنی شده‌اند. به گفته او، اقدامات این نیرو‌ها در واکنش به حملات عربستان انجام می‌شود.

در همین زمینه، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن حملات علیه عربستان را «حکیمانه و برحق» توصیف کرد و گفت هدف از این اقدامات، وادار کردن دولت سعودی به پایان دادن به حملات و محاصره یمن است.

المشاط افزود نزدیک‌ترین راه‌حل، پایان دادن به حملات و محاصره عربستان علیه یمن است. او اعلام کرد نبرد کنونی با هدف پایان دادن به حملات و محاصره‌ای که ۱۲ سال ادامه داشته، بازپس‌گیری منابع و ثروت‌های ملی و بیرون راندن نیرو‌های اشغالگر از خاک یمن دنبال می‌شود.

از سوی دیگر، خبرنگار شبکه المیادین در یمن پیش‌تر گزارش داده بود که جنگنده‌های سعودی طی ساعات گذشته حملاتی را به چند منطقه این کشور انجام داده‌اند.

به گفته این خبرنگار، نیرو‌های مسلح یمن ۴۲ حمله هوایی عربستان را ثبت کرده‌اند که عمدتاً صنعا، استان تعز، استان لحج و جزیره میون را هدف قرار داده‌اند.

منبع: المیادین