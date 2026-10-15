سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد این نیرو‌ها امروز هیچ عملیاتی علیه خاک عربستان انجام نداده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تأکید کرد که این نیرو‌ها هیچ عملیاتی برای هدف قرار دادن خاک عربستان انجام نداده‌اند. او در بیانیه‌ای، ادعای عربستان درباره حمله به سمت شهر مدینه را «یک دروغ‌پردازی بزرگ و فاحش» توصیف کرد.

سریع در عین حال گفت نیرو‌های مسلح یمن پیش‌تر درباره خطر پرواز به فرودگاه‌های عربستان هشدار داده‌اند و این فرودگاه‌ها را ناامن می‌دانند؛ با این حال، فرودگاه‌ها و حریم هوایی مناطق مقدس مکه و مدینه از این هشدار مستثنی شده‌اند. به گفته او، اقدامات این نیرو‌ها در واکنش به حملات عربستان انجام می‌شود.

در همین زمینه، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن حملات علیه عربستان را «حکیمانه و برحق» توصیف کرد و گفت هدف از این اقدامات، وادار کردن دولت سعودی به پایان دادن به حملات و محاصره یمن است.

المشاط افزود نزدیک‌ترین راه‌حل، پایان دادن به حملات و محاصره عربستان علیه یمن است. او اعلام کرد نبرد کنونی با هدف پایان دادن به حملات و محاصره‌ای که ۱۲ سال ادامه داشته، بازپس‌گیری منابع و ثروت‌های ملی و بیرون راندن نیرو‌های اشغالگر از خاک یمن دنبال می‌شود.

از سوی دیگر، خبرنگار شبکه المیادین در یمن پیش‌تر گزارش داده بود که جنگنده‌های سعودی طی ساعات گذشته حملاتی را به چند منطقه این کشور انجام داده‌اند.

به گفته این خبرنگار، نیرو‌های مسلح یمن ۴۲ حمله هوایی عربستان را ثبت کرده‌اند که عمدتاً صنعا، استان تعز، استان لحج و جزیره میون را هدف قرار داده‌اند.

منبع: المیادین

برچسب ها: یحیی سریع ، عربستان سعودی
خبرهای مرتبط
یمن: جنگنده تایفون عربستان را هدف قرار دادیم
آنکارا اعزام نیرو به عربستان را به طی مراحل قانونی موکول کرد
یمن از حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ریاض خبر داد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
احمدعلی
۱۷:۲۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
س. غیر از کعبه و مسجد نبی و مکانهای متبرکه بصورت نقطه زن کل خاک عربستان حق مشروع یمن است . بکشید آل صعود خوارجی واپستینی را و مطمئن باشید چه بمیرید و چه زنده بمانید پیروزی د که لشکر خداوند یمنی ها هستند و وعده خداوند با شماست 6
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
آل سعود اگر مسلمان است رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش را مورد هدف قرار دهد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
مکه بزن
۰
۰
پاسخ دادن
باران سیل‌آسا در استانبول؛ مسیل خشک از آب لبریز شد
یمن درخواست عربستان برای نشست مشترک را رد کرد
لبنان مجوز فعالیت بانک صادرات ایران را لغو کرد
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
مرگ بیش از ۳۰ دانش‌آموز در پی فروریختن سقف مدرسه‌ای در پاکستان
بازگشت استارلینک و حمله اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه
هشدار انصارالله درباره ناامنی حریم هوایی عربستان
عون خواستار فشار آمریکا بر رژیم اسرائیل شد
فرانسه استقرار تجهیزات نظامی در عربستان را آغاز کرد
فریدمن: ترامپ اوکراین را قربانی معامله با پوتین کرد
آخرین اخبار
فرانسه استقرار تجهیزات نظامی در عربستان را آغاز کرد
بازگشت استارلینک و حمله اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه
عون خواستار فشار آمریکا بر رژیم اسرائیل شد
فریدمن: ترامپ اوکراین را قربانی معامله با پوتین کرد
لبنان مجوز فعالیت بانک صادرات ایران را لغو کرد
نخست‌وزیر آلبانی در پی تشدید اعتراضات: استعفا نمی‌کنم
وزیر خارجه سوریه وارد ریاض شد
چهارمین حمله خرابکارانه به خطوط انرژی سوریه در کمتر از یک ماه
ترامپ پخش زنده اعدام نظامی آمریکایی را لغو کرد
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
هشدار پوتین درباره پاسخ به حملات اوکراین، قیمت نفت را افزایش داد
مرگ بیش از ۳۰ دانش‌آموز در پی فروریختن سقف مدرسه‌ای در پاکستان
تهدید پوتین به پاسخ متقابل به حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی
افشای جاسوسی سایبری شرکت اسرائیلی از طریق تبلیغات آنلاین
دو کشته در حمله به اقامتگاه رئیس شورای ریاستی یمن
باران سیل‌آسا در استانبول؛ مسیل خشک از آب لبریز شد
هشدار انصارالله درباره ناامنی حریم هوایی عربستان
یمن درخواست عربستان برای نشست مشترک را رد کرد
چین: مسئله فلسطین یکی از بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌های تاریخی جهان است
نشست اضطراری ناتو درباره حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
گزارش‌ها از حمله به اقامتگاه رئیس شورای ریاستی یمن 
هشدار درباره افزایش شمار بیماران بدحال در غزه در پی بسته ماندن گذرگاه رفح
اتهام فرانسه به ایلان ماسک درباره سازمان‌دهی کارزار علیه رهبران اروپا
اعتراض‌ها به ممنوعیت حجاب دختران مسلمان در اتریش
اختلال در تامین سوخت فرانکفورت؛ تدبیر لوفت‌هانزا برای پرواز‌ها
لاوروف: روسیه طرح جدیدی برای صلح در اوکراین دریافت نکرده است
تعویق نشست سران اروپا با شورای همکاری خلیج فارس در ریاض
جهش هزینه‌های حمل‌ونقل نفت؛ از افزایش قیمت بنزین در جایگاه‌ها تا گرانی مواد غذایی
ارتش یمن: ادعای ریاض درباره هدف قرار گرفتن مدینه کذب محض است
صلاحیت‌های حقوقی سخنگوی جدید کاخ سفید زیر سوال رفت