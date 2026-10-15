آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی نمد که با حضور مسئولان، هنرمندان و فعالان این هنر سنتی برگزار شد را از قاب دوربین باشگاه خبرنگاران جوان به تماشا بنشینید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - در قاب تصاویر این مراسم، بخش‌های مختلف آیین اختتامیه، حضور هنرمندان و مسئولان، نمایش جلوه‌هایی از هنر نمد و لحظات ماندگار این رویداد فرهنگی و هنری به تصویر کشیده شده است. رویدادی که فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنر نمدمالی، پاسداشت میراث فرهنگی و حمایت از هنرمندان این عرصه فراهم کرد.

دومین جشنواره ملی نمد با محوریت توجه به این هنر اصیل، بر ضرورت حفظ و احیای هنر‌های سنتی، معرفی توانمندی‌های هنرمندان و فراهم‌کردن زمینه توسعه و رونق تولیدات بومی تأکید دارد.

تصاویر پیش رو، روایتی از اختتامیه دومین جشنواره ملی نمد و جلوه‌هایی از هنر، فرهنگ و هویت ایرانی است.