باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی صبح امروز در دیدار با علمای شیعه و اهل سنت هرمزگان افزود: برگزاری این نشست‌ها برای افزایش آمادگی و توانمندی علمی است و بصیرت در عرصه‌های مختلف به‌ویژه جنگ شناختی اهمیت بالایی دارد.

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: با توجه به جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن در شرایط کنونی، عالمان و فرهیختگان باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با نقشه‌های آنان تلاش کنند.

همچنین حجت‌الاسلام سعید سربازی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، بیان کرد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی حامل پیام سلام رهبر معظم انقلاب به روحانیان، مجاهدان و رزمندگان است.

شایان ذکر است در این نشست نخستین یادواره شهدای زن اهل سنت هرمزگان برگزار و از فعالان عرصه جنگ نرم و جهاد تبیین در استان قدردانی شد.

منبع خبر: صداوسیما