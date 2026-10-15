باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فلاح‌نژاد با تأکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه باید همواره بر واکنش‌های پس از حادثه مقدم باشد، اظهار داشت: با توجه به شرایط جغرافیایی و آسیب‌پذیری برخی مناطق استان در برابر بارش‌های رگباری و سیل‌آسا، تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها موظفند با رصد مستمر وضعیت جوی، در آمادگی کامل به سر ببرند.

وی افزود: شناسایی نقاط حادثه‌خیز، لایروبی به‌موقع کانال‌ها و مسیل‌ها، و همچنین تقویت هماهنگی میان نهادهای امدادی، از مهم‌ترین الزاماتی است که می‌تواند خطرات ناشی از آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها را به حداقل برساند.

بر اساس این گزارش، تصاویری از میدان عمل و فعالیت نیروهای خدماتی در سطح استان نیز به نمایش درآمد که نشان‌دهنده حضور نیروهای زحمتکش در لباس‌های فرم و در حال پاکسازی گل‌ولای از مسیرها و معابر خاکی است تا جریان عبور آب و تردد شهروندان با اختلال مواجه نشود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در بخش پایانی سخنان خود ضمن هشدار به شهروندان برای پرهیز از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها در زمان هشدار زرد و نارنجی هواشناسی، از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و امدادی داشته باشند تا شاهد کمترین میزان خسارات احتمالی در استان باشیم.