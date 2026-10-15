باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید روز ۲۳ مهرماه با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانش‌آموزان، افراد نابینا و کم‌بینا و خانواده‌های آنان در اردوگاه استانی شهید سلیمان سنندج برگزار شد.

اقبال خانی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان در این مراسم با قدردانی از مسئولان و همکاران فعال در حوزه حمایت از دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه اظهار کرد: مجموعه آموزش و پرورش استثنایی با احساس مسئولیت و بدون چشم‌داشت در مسیر خدمت‌رسانی به این دانش‌آموزان تلاش می‌کند.

وی با اشاره به حضور ۱۱۵ دانش‌آموز نابینا و ۲۰ همکار نابینا در مجموعه آموزش و پرورش استان افزود: این افراد نشان داده‌اند که با تلاش، پشتکار و برخورداری از فرصت‌های مناسب می‌توان مسیر پیشرفت را طی کرد و به موفقیت و استقلال دست یافت.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه در عرصه‌های مختلف ادامه داد: برخی از این دانش‌آموزان در کشور‌های دیگر مشغول تحصیل هستند که این موضوع بیانگر ظرفیت‌ها و استعداد‌های ارزشمند آنان است.

خانی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای حمایت از این دانش‌آموزان گفت: با همدلی و هماهنگی بیشتر می‌توان فرصت‌های مناسب‌تری برای شکوفایی استعداد‌های آنان فراهم کرد؛ چراکه بسیاری از دانش‌آموزان موفق، بیش از هر چیز به فرصت‌های برابر و بستر‌های مناسب برای پیشرفت نیاز دارند.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل شورایی مشترک برای برنامه‌ریزی در زمینه توانمندسازی و اشتغال‌زایی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه را مطرح کرد و افزود: فراهم نبودن زیرساخت‌ها و فرصت‌های لازم، دستیابی به موفقیت پایدار را دشوار می‌کند؛ ازاین‌رو، مشارکت و برنامه‌ریزی مشترک دستگاه‌ها برای تسهیل حضور اجتماعی و اشتغال این افراد ضروری است.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از آثار، دستاورد‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه برپا شد و برنامه‌های متنوعی با مشارکت دانش‌آموزان، فرهنگیان و فعالان حوزه آسیب بینایی اجرا شد.

در پایان این مراسم نیز مسئولان حاضر به‌صورت نمادین قانون عصای سفید را امضا کردند؛ اقدامی که با هدف تأکید بر حقوق افراد نابینا و کم‌بینا، تقویت استقلال آنان و گسترش مشارکت اجتماعی این افراد انجام شد.