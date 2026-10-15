هیئت جمهوری اسلامی ایران به همراه ۱۲ هیئت دیگر، در اعتراض به سخنرانی رئیس رژیم صهیونیستی در هفتمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (سیکا)، سالن اجلاس را ترک کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به هفتمین اجلاس سران «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» (سیکا) به سرپرستی «کاظم غریب آبادی» معاون وزیر امور خارجه در امور حقوقی و بین المللی، و دوازده هیات دیگر (از مجموع ۲۸ هیات) روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه هنگام سخنرانی رئیس رژیم صهیونسیتی اسرائیل، به نشانه اعتراض سالن اجلاس را ترک کردند.

این اقدام، بازتاب گسترده‌ای در اجلاس داشت، به گونه‌ای که نیمی از هیئت‌ها مخالفت خود را با رژیم نشان دادند. صحنه این اجلاس، بار دیگر نشان از انزوای رژیم صهیونسیتی بود.

هیئت‌های ایران، فلسطین، پاکستان، عربستان، ترکیه، عراق، مصر، کویت، قطر، اردن، مالزی، اندونزی و بنگلادش از جمله هیئت‌هایی بودند که سالن را ترک کردند.

کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، روز چهارشنبه ۲۲ مهر برای شرکت در اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا عازم باکو شد.

غریب آبادی در این اجلاس که در سطح روسای کشور‌های آسیایی برگزار می‌شود، مواضع کشورمان را بویژه در رابطه با زمینه‌های ناامنی در منطقه و تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنایات آنها علیه ملت ایران، تشریح خواهد کرد.

سازوکار سیکا در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ شمسی) به ابتکار نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور وقت قزاقستان، مطرح شد. ایران یکی از ۲۸ کشور عضو سیکا است. هفتمین اجلاس سران سیکا قرار است ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: اجلاس سیکا ، رژیم صهیونیستی
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