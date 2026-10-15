باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ در آستانه میلاد با سعادت حضرت زینب (س) مراسم تجلیل از پرستاران شاغل در بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) مهریز با حضور جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی پرستاران در ارائه خدمات درمانی، مراقبت از بیماران و ارتقای سلامت جامعه قدردانی شد.

مسئولان حاضر در این آیین، با گرامیداشت مقام پرستار، نقش این قشر را در نظام سلامت و روند بهبودی بیماران ارزشمند دانستند و بر ضرورت توجه به مطالبات، حمایت از کادر پرستاری و تکریم تلاش‌های این مدافعان سلامت تأکید کردند.

پرستاران علاوه بر مراقبت از بیماران، روحیه دادن و همدلی از ویژگی‌های بارز آنان است.